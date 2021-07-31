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31 июля 2021, 17:35
Иван Сивцов

Туристические полеты в космос - закономерное развитие технологий

Иван Сивцов
Сотрудник Центра фундаментальных взаимодействий и астрофизики Института физики НАН Беларуси кандидат физико-математических наук

Июль оказался богатым на туристические путешествия в космос. Сразу два миллиардера друг за другом покинули пределы Земли: Ричард Бренсон на ракетоплане Unity поднялся на 80 км и 4 минуты вместе с командой был в невесомости, Джефф Безос взял высоту в 100 км. Итак, дан старт космическому туризму. Когда каждый из нас сможет позволить себе провести отпуск на Марсе или хотя бы на околоземной орбите и что увидели в иллюминаторах миллиардеры? Рассказывает сотрудник Центра фундаментальных взаимодействий и астрофизики Института физики НАН Беларуси кандидат физико-математических наук Иван Сивцов.

- Называя себя космическими туристами, Бренсон и Безос немного приукрасили свой статус, ведь в космосе они побывали только формально. Фактически поднялись за границу космоса - либо международно признанную, которая проходит на 100 км над уровнем моря, либо американскую - на 80 км. Полет обоих кораблей был не орбитальным, а суборбитальным. Они двигались по параболе: взлетали вверх и потом падали. Так в конце 1940-х - начале 1950-х летали метеорологические аппараты, исследующие высокие слои атмосферы. Они тоже поднимались на высоту (еще даже большую, вплоть до тысяч километров) и падали. Хотя и при таком полете миллиардеры, конечно же, успели прочувствовать то, что многим и не снилось. Над ними была космическая темнота и звезды, а Земля и практически вся атмосфера остались внизу. Туристы почувствовали почти полную невесомость - на высоте 80-100 км еще есть микрогравитация. Полная же невесомость начинается после 200 км над уровнем моря.

- Почему пребывание их в космосе было таким коротким?

- Дело как раз в высоте, на которую они поднялись. Крупные космические аппараты, например модули "ЛАГЕОС", которые располагаются в тысячах километров над Землей, могут вращаться вокруг планеты десятки миллионов лет. На такой высоте на орбите аппарат способен находиться очень долго, а вот на высоте 80-100 км, то есть на низкой орбите, быстро замедляется, падает на землю и сгорает в атмосфере.

- Какое место в ряду космических туристов занимает еще один миллиардер - Илон Маск?

- Его сверхцель - колонизация Марса, так что он пошел дальше Безоса и Бренсона. Маск начал с разработки грузовых ракет. Затем стал производить спутник Crew Dragon, который можно выводить на околоземную орбиту. Там космонавты, туристы в том числе, могут провести несколько дней, а не минут.

Илон Маск достойно и целенаправленно идет к своей мечте - улететь вместе с колонистами на Марс. Он разработал целую группу ракет и спутников, в числе которых есть и обитаемые аппараты. Да, ему не удалось купить знаменитые советские ракетные двигатели, имеющие уникальную тягу, но он создал свои - и они превзошли российские по своим характеристикам. Следующий этап - создание корабля, который доставит людей на Марс. Его будут собирать частями прямо на орбите. С Земли тяжелый корабль ни одна ракета не поднимет, а с орбиты - да.

Маск собирается лететь с первой группой переселенцев. Даже его электромобили "Тесла" - часть проекта освоения Марса, так как бензиновые двигатели для покорения этой планеты не годятся.

Маск продает билеты туристам. Естественно, дороже, чем Безос и Бренсон, так как у них полеты суборбитальные, а он предлагает вывод на околоземную орбиту, доставку на МКС и т. д. Европейцы через Маска будут запускать космонавтов на МКС, потому что это дешевле, чем летать на российских "Союзах". Россияне также приглашают в космос туристов, но цены у них еще выше.

- Раньше от тех, кто отправлялся к звездам, требовалась особая выносливость. Даже была поговорка "Здоровье - как у космонавта!". А тут нате: вместе с Безосом 82-летняя женщина побывала в космосе!..

- Корабли 1970-80 годов изготавливались в том числе исходя из того, что у них должна быть максимально возможная перегрузка на старте, поэтому от космонавтов и требовались отменные психические и физические данные. Но когда стали переходить к туризму, многое изменилось. Например, выводя людей на суборбитальный полет, используют дополнительную скорость летящего самолета. Это позволяет снизить нагрузки и уменьшить требования к перегрузкам. А вот на корабли Маска 80-летние туристы, скорее всего, не попадут. Там перегрузки есть, поэтому снова будут важны и возраст, и специальная подготовка космонавтов.

- Десятки лет космическими достижениями мерились крупнейшие страны. И вот началась битва за космос среди бизнесменов! Как частник сумел опередить мировые сверхдержавы?

- Эпоха ракетостроения началась с российского ученого Циолковского и американского Годдарда. Тогда идея освоения космоса еще не интересовала государства, но фантасты вроде Альфреда ван Вогта уже предполагали, что покорение Вселенной будет идти благодаря богатым людям. Писатели утверждали: небедные увлеченные земляне организуют полеты и начнут осваивать планеты Солнечной системы. Однако развитие космонавтики пошло другим путем. Космосом во время Второй мировой заинтересовались государства. Прорыв космических технологий, развитие ракетостроения случилось благодаря интересам крупных держав, желавших решить свои военные интересы. Так в отрасль пошли не частные, а бюджетные деньги. Тем не менее не везде ракетостроение было чисто государственным. В США оно всегда оставалось частным, просто заказы шли от госкорпорации - НАСА или структур армии и флота - и финансировались из госбюджета.

Со временем стало ясно, что космические технологии не являются сверхсложными и особо секретными, а в случае их утери все соответствующие программы не свернулись бы в одночасье. Например, суммарная мощность всех компьютеров, которые использовало человечество для запуска космических кораблей к Луне в программе "Аполлон", уступает возможностям одного современного мобильного телефона. Разница только в том, что в космической сфере использовались силовые технологии, а не вычислительные.

Частник в космосе работает гибко. Он тратит денег меньше, чем госкорпорации. Они часто страдают гигантоманией, стремлением к сверхзатратам. Например, по экономическим причинам американцы свернули проект "Спейс-Шаттл", который в свое время был одним из самых успешных по выведению на орбиту разных объектов, например космического телескопа "Хаббл" или российского модуля для МКС "Рассвет". Сейчас шаттлы уже не летают - цена их запуска оказалась запредельной. К тому же два из них потерпели крушение.

- Иван Александрович, а хотели бы вы сами слетать в космос?

- Если только заработают экзотические проекты - типа космического лифта, где нет перегрузок, которые мне противопоказаны. Эта тема обсуждается еще с 1950-70 годов. Суть подъема такого лифта заключается в использовании вращения Земли. Чем выше мы поднимаемся - тем больше центробежная сила. На определенной высоте она превышает вес тела, и если вращаться вместе с Землей, то лифт просто будет выбрасывать наверх. Главная проблема здесь - создание сверхпрочного каната, способного поднять лифт на высоту 50 тыс. м. До сих пор не было подходящего материала. Теперь вроде есть - углеволокно. Однако оно пока до финального состояния качества не доведено. Тем не менее идея космического лифта перешла из разряда невозможной в разряд теоретически возможной. А большинство таких идей, как правило, реализуются. Уверен, что в будущем человечество получит возможность пользоваться такими лифтами. Правда, неизвестно когда.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

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исследование космос наука туризм
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