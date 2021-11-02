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02 ноября 2021, 14:42
Рахматулла Назаров

Узбекистан на пути глубоких реформ и динамичного развития

Рахматулла Назаров
Временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь

В течение последних лет в Республике Узбекистан происходят масштабные социально-экономические изменения. По оценкам МВФ, страна достигла существенного прогресса в реализации реформ экономики. На первом этапе акцент был сделан главным образом на улучшении управления макроэкономикой в целом, с либерализацией цен, валютного рынка и торговли, а также на значительном совершенствовании основ налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Как рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров, на следующем этапе, как отмечено в Послании Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева Парламенту от 29 декабря 2020 года, предполагается сосредоточиться на снижении большой роли государства в экономике и создании динамичного и устойчивого частного сектора.

- Рахматулла Джурабаевич, как развивается экономика Узбекистана на современном этапе?

- На фоне продолжающейся пандемии коронавируса экономика Узбекистана демонстрирует рекордные темпы роста. По данным Госкомстата республики, валовый внутренний продукт за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 6,2%. За аналогичный период 2020 года, в связи с пандемией и локдаунами, экономика выросла лишь на 1,1%.

В Узбекистане продолжает замедляться инфляция в потребительском секторе. По итогам шести месяцев 2021 года в целом цены выросли на 4,4% к декабрю прошлого года, тогда как в 2020 году за аналогичный период - на 4,6%. Наибольший прирост цен отмечается по продовольственным товарам - на 5,7% (за первое полугодие 2020 года - 6,2%). Рост цен на непродовольственные товары также замедляется - 3% против 3,6% за январь - июнь 2020 года.

- Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на мировую экономику. Как преодолевает последствия кризиса экономика Узбекистана и с какими трудностями сталкивается?

- Приток инвестиций в экономику переломил спад прошлого года и I квартала 2021 года и вернулся к положительной динамике. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,9% против спада почти на 10% за аналогичный период прошлого года. При снижении уровня инвестиций из бюджета (-8,5%) заметно увеличился приток инвестиций из нецентрализованных источников (+14,9%).

Положительная динамика производства отмечается во всех секторах экономики. Основными драйверами являются промышленность и сфера услуг.

Промышленный сектор по итогам января - июня 2021 года демонстрирует достаточно высокие темпы роста - 8,5% против спада на 0,3% за аналогичный период прошлого года. Добывающая промышленность выросла на 7,5% (спад на 18% за январь - июнь 2020 года), обрабатывающая промышленность - на 8,6% (4,9%), электроснабжение, подача газа и кондиционирование воздуха - на 12,1% (8,4%).

Сектор услуг, несмотря на сохраняющиеся трудности из-за пандемии для отдельных сегментов, таких как туризм, сферы общественного питания и проживания, демонстрирует впечатляющую динамику - прирост на 18,3% за первое полугодие против роста на 2,6% за январь - июнь 2020 года. Транспортная сфера активно восстанавливается после прошлогоднего спада: грузооборот вырос на 14,1%, пассажирооборот - на 4,1%. Розничная торговля за рассматриваемый период увеличилась на 9%.

Замедление динамики относительно прошлого года отмечается в сельском хозяйстве до 1,8% против 2,8%, что обусловлено сложными погодными условиями в текущем году (засуха). Замедлились также темпы роста и строительного сектора до 0,1% против 7,1% за первое полугодие 2020 года.

Удалось преодолеть спад во внешней торговле. За первое полугодие 2021 года объем торговли вырос на 13,6% и составил $18 млрд, тогда как за тот же период прошлого года отмечался серьезный спад на 18%.

Таким образом, по итогам первого полугодия 2021 года экономика Узбекистана активно преодолевает последствия кризиса и выходит на опережающую докризисные показатели динамику.

- Пандемия оказала влияние на все сферы жизни общества. В чем состоит социальная поддержка населения в Узбекистане?

- Развивая либерализацию экономики, узбекское руководство сохраняет и социальную направленность государственной политики. В 2017-2020 годах расходы на социальную сферу составили 188,8 трлн сумов ($22 млрд). Среди приоритетных направлений - секторы образования, науки и инноваций, спорта и культуры, социальная защита уязвимых слоев населения.

В 2020 году наиболее высокими расходами, как и во всем мире, отличалась сфера здравоохранения - $96 млн в экстренном порядке было выделено только на строительство специальных больниц, карантинных комплексов и современных лабораторий.

- В последние годы руководством Узбекистана был принят ряд административных, правовых и экономических реформ. Что удалось осуществить и что планируется сделать в этом направлении?

- По оценкам зарубежных экспертов, с 2016 года Узбекистан под руководством Президента Ш.Мирзиёева вступил в новый этап политического развития. За минувший период удалось осуществить большое количество кардинальных реформ, охвативших все сферы общественно-политической жизни общества. Наиболее ощутимыми стали демократические преобразования, нацеленные на обеспечение прав и свобод граждан, либерализацию общественно-политической жизни, укрепление свободы СМИ.

Повышению эффективности проводимых реформ способствовали принятие и реализация Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах: совершенствование государственного и общественного строительства; обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы; развитие и либерализация экономики; обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности; осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

Масштабная судебно-правовая реформа направлена на обеспечение подлинной независимости судебных органов и верховенства закона. На новый уровень поднята бескомпромиссная борьба с коррупцией. В этом направлении принят ряд важных документов, создана независимая структура - Агентство по противодействию коррупции.

- В Узбекистане большое внимание уделяется молодежной политике, а также повышению статуса женщины в обществе. Какие новые методы в этом направлении внедряются в вашей стране?

В государственном управлении усиливается роль женщин. Число женщин-депутатов в новом Парламенте увеличилось в два раза. Кардинально изменилось положение дел в области прав человека. Искоренены принудительный и детский труд. Принята Национальная стратегия по правам человека.

В рамках совершенствования молодежной политики внедрена практика деятельности молодежных парламентов, функционирует агентство по делам молодежи. В целях подготовки конкурентоспособных кадров количество вузов в стране увеличено до 141, в то время как в 2016 году в стране действовало всего 77 вузов. Открыто 27 филиалов зарубежных высших учебных заведений, в том числе 13 российских вузов.

В стране создана совершенно новая система решения социальных проблем. С этой целью в последнее время в разрезе махаллей и домохозяйств внедряются методы работы, условно называемые "железная тетрадь", "женская тетрадь", "тетрадь милосердия", "молодежная тетрадь". Проблемы изучаются предметно и решаются на месте своевременно и эффективно исходя из потребностей каждой семьи, женщин и молодежи, нуждающихся в помощи и поддержке.

- Узбекистан активно развивает сотрудничество на международной арене. Каковы приоритеты внешней политики вашей страны?

Узбекистан проводит открытый, конструктивный и прагматичный внешнеполитический курс. За последние годы были сделаны решающие шаги в активизации взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами и основными торговыми и инвестиционными партнерами республики. Проделана большая работа по укреплению региональных торгово-экономических и транспортных связей, промышленной кооперации в Центральной Азии. Результатом этой политики является увеличение контактов между главами государств региона, рост торговли внутри и за пределами области, взаимных поездок граждан, а также реализация крупных совместных инфраструктурных проектов.

В экспертных кругах отмечается, что открытая, конструктивная, прагматичная и дружественная региональная политика Узбекистана положительно влияет на текущие тенденции в Центральной Азии, затрагивая практически все сферы, от политической и экономической до культурно-гуманитарной.

За последние пять лет Узбекистан заметно активизировал свою роль и участие в ключевых региональных структурах, выступает в них с важными и крупными инициативами. В 2020 году Узбекистан успешно председательствовал в СНГ, а в предстоящем 2022 году Ташкент возглавит ШОС. Открыты новые перспективы и направления международных связей. В частности, Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС, членом Тюркского совета, ведет переговоры по вступлению в ВТО, а также о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Одним из приоритетов международного сотрудничества Узбекистана было и остается развитие и углубление всестороннего сотрудничества со странами СНГ, в том числе с Республикой Беларусь.

Узбекистан стал активным членом ООН, Организации исламского сотрудничества, других авторитетных региональных и международных организаций, выступил с рядом важных международных инициатив, реализация которых нашла отражение в создании Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия, контактной группы по решению проблемы Афганистана в формате "6+2", других инициатив, направленных на укрепление регионального и международного мира и безопасности.

В целом, как отмечают эксперты, Узбекистан приобрел новый имидж на международной арене, а также сделал серьезный прорыв на пути прозрачности и открытости в стране за последние годы. Страна перешла к новой эре и переменам, открыв свою экономику для всех стран мира.

По их мнению, очередные президентские выборы, состоявшиеся 24 октября этого года, и победа в них Шавката Мирзиёева, полностью отражают широкий общественный консенсус в отношении курса административных, правовых и экономических реформ, которые осуществляются в стране за последние пять лет.-0-

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