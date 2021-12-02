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02 декабря 2021, 11:16
Игорь Петришенко

В Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко
Заместитель премьер-министра Беларуси

В Беларуси 3 декабря отмечается День инвалидов. Он призван привлечь внимание к проблемам этой категории населения, защите их прав и обеспечению хороших условий для жизнедеятельности. Как государство поддерживает людей с ограниченными возможностями, что делает для того, чтобы максимально вовлечь их в жизнь общества, какие условия создает для их самореализации, как выстраивает работу по обеспечению людей с инвалидностью необходимыми средствами реабилитации, рассказал в интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

- Игорь Викторович, как вы оцениваете динамику решения проблем этой категории граждан?

- На протяжении последних лет доля людей с инвалидностью в общей численности населения Беларуси составляет около 6%. В стране сформирована и действует многоуровневая система реальной поддержки инвалидов, их полноценного вовлечения во все сферы жизнедеятельности. Это меры, направленные на особую защиту их прав и законных интересов, включая гарантии занятости, пенсионного обеспечения, материальной поддержки, доступности медицинской помощи и образования, реализации творческого потенциала и другие.

Немаловажная роль в этой работе отводится и самим общественным объединениям инвалидов, которые выступают полноправными партнерами государства в решении этих вопросов.

Правительство в тесном взаимодействии с широким кругом органов и организаций ведет постоянную системную работу в рамках утвержденных программных мероприятий, выполнения национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы.

Устойчивая положительная динамика в решении этих вопросов, безусловно, есть. Подтверждение тому - все шире входящее в наш повседневный обиход и общественное сознание понятие инклюзии, то есть создание условий для реального вовлечения людей, имеющих особенности развития, в нормальный ритм жизни с учетом их индивидуальных потребностей.

- Ключевая роль в социализации инвалидов отводится обеспечению их современными средствами реабилитации. Расскажите, как выстроена эта работа?

- Мы ставим перед собой задачу создать условия для того, чтобы люди с инвалидностью были максимально независимыми во всех процессах жизнедеятельности, сохраняли достаточную индивидуальную мобильность. Ежегодно примерно 250 тыс. наших граждан обеспечиваются средствами реабилитации. Из бюджета на эти цели затрачивается более Br50 млн.

Единственный крупный производитель и поставщик технических средств социальной реабилитации в стране - Республиканское унитарное предприятие "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", которое находится в системе Министерства труда и социальной защиты. Кстати, именно специалисты этого центра оперативно оказали качественную помощь ребенку-инвалиду, находящемуся в лагере беженцев на приграничной территории.

В следующем году предприятие отметит 100-летие. Это современное производство, имеющее не только сеть филиалов, мастерских и ателье по всей стране, но и многофункциональный реабилитационный комплекс, включающий протезно-ортопедический госпиталь с поликлиникой на 300 мест, образовательно-реабилитационный центр, а также специализированный магазин.

Ежегодно предприятие выпускает около 140 тыс. технических средств социальной реабилитации, в том числе более 30 тыс. пар ортопедической обуви, около 7 тыс. протезов молочной железы, 7,5 тыс. кресел-колясок, 16 тыс. изделий лечебного протезирования, почти 60 тыс. различных индивидуальных средств реабилитации.

В целом производство развивается, постоянно расширяется ассортимент выпускаемой продукции, осваиваются и внедряются новые технологии.

- Как интегрированы в образовательный процесс дети с особенностями психофизического развития, в том числе дети-инвалиды? Что нового в подходах к обучению таких детей появилось в последнее время?

- Возможность получения образования обеспечена всем детям, независимо от вида и степени выраженности имеющихся нарушений. Количество детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) в 2021/2022 учебном году составляет 176 тыс., из них почти 15 тыс. детей-инвалидов.

Для обеспечения доступности и качества образовательного процесса создаются специальные условия - адаптивная образовательная среда с использованием технических средств социальной реабилитации, специально разработанных методик обучения, учебных планов, программ и пособий. Практически все дети с ОПФР получают специальное образование и коррекционно-педагогическую помощь.

Образовательный процесс для таких детей организован в 238 учреждениях специального образования, а также дошкольного и общего среднего образования в условиях интеграции, в которых действуют более 3,5 тыс. специальных групп и 5,2 тыс. классов.

Мы целенаправленно идем по пути развития и совершенствования интегрированного обучения и воспитания детей с ОПФР, их включения в совместный со здоровыми сверстниками образовательный процесс, досуговую, культурную, спортивную, творческую деятельность. В настоящее время более 70% детей с ОПФР, нуждающихся в специальном образовании, обучаются в условиях интеграции.

- На протяжении ряда последних лет наши паралимпийцы демонстрируют стабильно высокие результаты на крупных международных соревнованиях. Что выступает здесь залогом успеха?

- В Беларуси действительно созданы хорошие условия для занятий спортом инвалидов. Люди с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и зрения активно занимаются различными видами спорта и показывают высокие результаты на Паралимпийских и Дефлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий
16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий

Эффективно функционирует Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта в Минске, центр олимпийского резерва работает в Гомеле. В целом условия для занятий различными видами инваспорта созданы во многих спортивных учреждениях страны. Лучшие спортсмены принимаются на должности спортсменов-инструкторов национальной команды по инваспорту, получают стипендии Президента Беларуси, Президентского спортивного клуба, облисполкомов.

Сейчас идет активная подготовка к участию в XIII зимних Паралимпийских играх, которые пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине. Уже завоевано 10 лицензий - в лыжных гонках и биатлоне.

- Для людей с инвалидностью немаловажна и реализация творческой составляющей. Какие сегодня у этой категории граждан возможности участия в культурной жизни страны?

- Театрально-зрелищные учреждения не остались в стороне и делают все возможное, чтобы вовлечь инвалидов в культурную жизнь и чтобы эти люди могли тоже посещать спектакли, концерты и представления. В частности, они предоставляют организациям общественных объединений инвалидов возможность бесплатного посещения таких мероприятий на основе коллективных заявок. А если у кого-то есть желание посетить мероприятия индивидуально, то для них билеты реализуются по льготным ценам.

По заявкам общества глухих и слабослышащих в музеях республики организуются бесплатные экскурсии в сопровождении сурдопереводчика. В кинотеатрах демонстрируются фильмы, адаптированные для просмотра инвалидами по зрению и слуху с применением аудиодескрипции, субтитров и тифлокомментариев.

Библиотеки страны предоставляют возможность получать информационные и социокультурные услуги. Читальные залы Национальной библиотеки Беларуси оборудованы специальной тифлотехникой, что обеспечивает полноценное библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих пользователей. Такие читатели обслуживаются с помощью персональных компьютеров, оснащенных программой экранного доступа и брайлевскими дисплеями. Областные и районные библиотеки, имея более скромные возможности, организуют работу посредством комплектования фондов библиотек озвученной литературой, шрифтом Брайля или литературой, изданной укрупненным шрифтом. В Минске для инвалидов по зрению есть специальная городская библиотека.

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

В музеях работает услуга "аудиогид", позволяющая инвалидам по зрению посещать музейные экспозиции. Дополнительно устанавливаются инфокиоски, которые помогают инвалидам по слуху получать информацию о строениях, предметах и экспозициях. Перечень этих услуг ежегодно расширяется.

Создаются также условия для работы коллективов художественного творчества и любительских объединений, в которых активно участвуют люди с инвалидностью, организуются тематические концерты, фестивали и смотры. Ежегодно для этой категории населения проводится более 100 мероприятий за счет бюджетных средств. Систематически организовываются мастер-классы по различным видам художественных ремесел, выставки и конкурсы декоративно-прикладного искусства.

В этом году Министерство культуры совместно с общественными объединениями инвалидов выступило организатором проведения международного фестиваля творчества инвалидов "Витебск-2021" и республиканского фестиваля творчества инвалидов "Мир в наших руках", посвященного 90-летию общественного объединения "Белорусское общество глухих". В 2022 году готовится к проведению в Могилеве фестиваль творчества инвалидов Союзного государства "Вместе мы сможем больше".

БЕЛТА.-0-

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