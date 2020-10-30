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30 октября 2020, 21:10

Витебский музей воинов-интернационалистов: история создания, уникальные экспонаты и планы на будущее

Витебский городской музей воинов-интернационалистов - единственный в Беларуси, посвященный войне в Афганистане. Здесь бережно хранят память о мужестве и героизме белорусов, воевавших в составе ограниченного контингента советских войск. Экспозиция передает атмосферу и воспроизводит события того времени через документы, фотографии, наградные знаки погибших соотечественников, их письма родным, через сохранившееся оружие, бронежилеты, мины и другие экспонаты. О том, как создавался музей, какие уникальные предметы пополнили его коллекцию за последние годы, а также о ближайших планах на будущее в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказали директор Евгений Пашкевич и старший научный сотрудник Елена Скугаревская.

- Как возникла идея создания музея, при каких обстоятельствах это произошло, кто стоял у истоков и как наполнялись фонды?

- Евгений Пашкевич (Е.П.): Музей появился благодаря неравнодушным людям. Сбор материала о погибших уроженцах Витебщины начал поисковый клуб "Красный кливер" - ученики СШ №19 Витебска во главе с учителем белорусского языка и литературы Галиной Николаевной Харкевич. Ребята писали письма семьям погибших воинов-интернационалистов, им приходили ответы с фотографиями и биографиями. Ученики выезжали к семьям погибших в районы области. В 1989 году в Доме пионеров Первомайского района была открыта комната памяти. Каждый год в феврале проводились вечера памяти, на которые приезжали родственники погибших из Витебской области. Параллельно ученики СШ №25 во главе с заместителем директора по воспитательной работе Лилией Антоновной Анзель собирали материалы о погибших афганцах Витебска.

Инициаторами создания музея стали воины-афганцы, городская ассоциация воинов-интернационалистов и ее руководители Сергей Говорушкин и Виктор Германов. В 1990 году был готов художественный проект экспозиции музея, его автор - член Союза художников СССР Юрий Черняк. Автором научной концепции был воин-интернационалист Валерий Чкалов. Помещением для музея стали две совмещенные квартиры площадью 136 кв.м. на первом этаже 14-этажного кооперативного жилого дома для ветеранов войны в Афганистане.

Сотрудники музея и воины-афганцы проделали огромную работу, чтобы создать музей. Базой послужили материалы о погибших земляках, собранные клубом "Красный кливер" и поисковой группой СШ №25. Экспонаты передал и созданный в Кабуле музей 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где выставлялось трофейное оружие, листовки, боевые листки. На протяжении всего времени существования музея воинов-интернационалистов фонды пополняются новыми экспонатами. Главные дарители - воины-афганцы и близкие погибших.

В январе 1995 года открылся мемориальный зал Витебского музея воинов-интернационалистов. В феврале 1996 года был полностью открыт первый государственный музей на постсоветском пространстве, посвященный афганской войне. В 2021 году музею исполнится 25 лет.

- Расскажите подробнее о самом музее. Сколько в нем залов? Какие уникальные предметы пополнили музейные коллекции за последние годы?

- Е.П.: Постоянная музейная экспозиция - "Афганистан. Как это было: проблемы войны и мира на фоне событий 1979-1989 годов", несколько стендов посвящены другим войнам и конфликтам XX века.

В первом зале представлены традиции, история и культура афганского народа, рассказывается о причинах ввода советских войск, значительных операциях. Здесь есть экспонаты с богатой военной историей, трофеи, захваченные у моджахедов в боях. Посетители могут прикоснуться к столетним афганским пушкам, посмотреть секретные карты, форму советского солдата и одежду его противника - моджахеда и ощутить войну совсем близко. Трагедию этой войны можно увидеть в простреленной каске, пробитом бронежилете, карте вертолетчика с проложенным маршрутом. Это были девять долгих и тяжелых лет.

Сердце музея - зал памяти, где размещены фотографии погибших Витебской области. Через их жизни прошла война, чужая и непонятная.

Если говорить об уникальных предметах, пополнивших фонды музея в последнее время, то это свитер, связанный женщиной-афганкой и подаренный советскому воину; обгоревшие документы погибшего Романа Матеюна, хранившиеся дома как реликвия (их нам передал его брат). Стоит упомянуть картину, написанную воином-интернационалистом Вячеславом Стомой, и медицинские инструменты военного врача Александра Халатряна.

- Расскажите о памятнике, который находится рядом с музеем.

- Е.П.: В 1997 году рядом с музеем на пересечении улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов был установлен памятник "Боль", посвященный погибшим соотечественникам. Он представляет собой скульптуру солдата, замотанного в бинты, над телом которого склонилась в скорби мать. Автор мемориала - член Союза художников Беларуси Иван Казак. Этот памятник - часть мемориального комплекса: по обе стороны аллеи, ведущей к скульптуре, размещены две гранитные плиты. На них высечены 156 фамилий земляков, погибших в Афганистане, Эфиопии, Анголе и Сирии. Основой памятника стали черные гранитные камни, символизирующие скалы, у подножия установлен осколок снаряда с надписью "Помним и скорбим о вас, братья". Рядом построена небольшая часовня, где можно зажечь свечу за упокой погибших.

- Война в Афганистане - довольна узкая тема, много ли у вас посетителей?

- Елена Скугаревская (Е.С.): Мы не можем говорить, что наш музей мало посещают. Однако темы, которые мы освещаем, сложны для восприятия, и поэтому он не рассчитан на массового посетителя. Как правило, к нам приходят те, кого затронула война, кто интересуется этими событиями. Особые посетители для нас - дети. Задача музея не только показать им оружие, но и объяснить ценность мира и человеческой жизни. Знакомство с экспозицией происходит в виде квеста, викторины. Сегодня музей - это не лекционный зал, а место взаимодействия компетентного сотрудника и любознательного посетителя.

- Организуются ли выездные выставки? Кто их инициирует и где в основном проходят?

- Е.П.: К сожалению, в музее недостаточно площади, поэтому организуются только небольшие сменные выставки. Но мы сотрудничаем с другими музеями области и страны, предоставляя свои выставки. За последние годы нашими партнерами были Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова, Витебский областной краеведческий музей, Витебский районный историко-краеведческий музей, музей истории и культуры Новополоцка.

Мы постоянно ищем новые темы для освещения. К примеру, недавний яркий проект - выставка "Витебск - город десантников", приуроченная к 90-летию воздушно-десантных войск, 75-летию 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Мы постарались охватить 90 лет истории ВДВ, описать боевой путь нашей прославленной 103-й дивизии, ее взаимодействие с легендарным 339-м военно-транспортным авиационным полком, рассказать о ярких личностях десантных войск. На выставке было представлено обмундирование, снаряжение, образцы вооружения, парашютов крылатой пехоты, личные вещи ветеранов-десантников.

Музей сотрудничает и с ветеранскими организациями - проводим встречи, конференции, оказываем помощь в поиске бывших сослуживцев. Мы делимся своими наработками при создании музейных уголков и экспозиций.

- Расскажите о мемориальных досках воинам-афганцам, которые появились в некоторых школах Витебска.

- Е.С.: Когда в музей приходят учащиеся из учебных заведений, где установлены мемориальные доски в память о погибших, в экскурсии делается акцент на этом человеке и его судьбе. Посетителям из районов Витебской области мы также рассказываем об их погибших земляках.

- Вспомните свои первые эмоции от экспозиции музея.

- Е.С.: В детстве, читая о войне, я восхищалась героизмом солдат, юных партизан. Впервые попав в этот музей, ощутила боль: красные и черные стены, молодые лица на фотографиях и даты их короткой жизни, пронзительные взгляды солдат с портретов. Рвущие душу письма, в которых нет ни одной строки о боях, взрывах, а только мечты, воспоминания о доме, родных и близких. Фотография, на которой молодая женщина сидит у гроба мужа, а на ее коленях маленькая дочь. И сухие цифры статистики о погибших, раненых, участниках войны превратились в сотни тысяч истерзанных судеб.

Музей - это летопись истории, чтобы знали, чувствовали и помнили. Проводя экскурсии, ты видишь, как глаза мужчин-афганцев наполняются слезами, как не лечит время души матерей и вдов. Съездом народных депутатов СССР решение о вводе советских войск в Афганистан было признано политической ошибкой, и наш музей - напоминание об ответственности за человеческую жизнь.

- В чем вы видите задачи музея воинов-интернационалистов, приоритеты его работы? Интересна ли тема Афганистана нынешнему поколению?

- Е.С.: Лучшим ответом на этот вопрос станут строки из книги отзывов: "Как человек, знающий войну не по фильмам, хочу сказать спасибо музею за сохранение памяти о погибших". "Спасибо вам за память, возможно, она сохранит будущие поколения от повторения кровавых ошибок". "Мы в вечном долгу перед вами, мы жизнь продолжаем сейчас, за то, что теперь вы не с нами, мы просим прощения у вас" (написал один из оставшихся в живых на той войне). "Замечательный музей! Большое спасибо его создателям! Здесь я нашел своих сослуживцев. Мы будем их помнить всегда, их узнают люди, которые никогда с ними не были знакомы".

Среди посетителей музея не только дети погибших, но и внуки. Ребенок показывает на фотографию и говорит: "А это мой дедушка". Так сохраняется семейная история.

Однажды преподаватель привела студенток на экскурсию и узнала среди погибших друга детства Женьку. Со слезами на глазах она рассказала, каким он был добрым, отзывчивым, как любил ту девушку, портрет которой сейчас лежит в музее. Эта фотография была с ним на войне. Вот так через воспоминания педагога юные души прикоснулись к трагедии войны, почувствовали боль утраты любимого человека.

- В чем, на ваш взгляд, предназначение музеев? Какую роль они играют в современном мире?

- Е.П.: Задача музеев - это в первую очередь сохранение истории через сбор предметов и документов. Однако просто существовать как склад старых экспонатов недостаточно. Без научной работы и передачи знаний другим людям остальной труд становится бессмысленным.

- Каким вы видите развитие музея?

- Е.П.: В следующем году музею исполнится 25 лет, поэтому многие материалы требуют актуального обновления, необходимо также включать в экспозицию новые фондовые поступления.

Больше всего хотелось бы расширить тематику музея. У нас есть материалы об истории витебских авиаторов, воздушно-десантных войсках, о положении дел в современных вооруженных силах. Это, конечно, потребует в перспективе нового оборудованного помещения. Этот вопрос уже неоднократно поднимался и работниками музея, и ветеранами. Мы надеемся, что в скором времени он будет решен положительно.

Фото Олега Черняка, Витебский музей воинов-интернационалистов

БЕЛТА.-0-

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