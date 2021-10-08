Судя по сообщениям зарубежных средств массовой информации, этой осенью тяжелых пациентов с COVID-19, требующих госпитализации, стало больше. По оценкам белорусского Минздрава, аналогичная ситуация и в нашей стране. О роли дельта-штамма в этом процессе, а также об опасности самолечения коронавирусной инфекции рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой общей врачебной практики УО "Белорусский государственный медицинский университет", главный внештатный специалист по общеврачебной практике Вадим Сушинский.

- Как считаете, действительно ли дельта-штамм повлиял на ситуацию с госпитализацией?

- Все инфекционные заболевания имеют определенную цикличность. Это характерно и для COVID-19. Сейчас во всем мире объявлена четвертая волна пандемии, которая характеризуется и более быстрыми темпами развития эпидпроцесса, и ростом заболеваемости. Меняются характеристики возбудителей, в том числе это приводит к тому, что количество госпитализированных больных в настоящее время увеличивается. Минздрав регулярно озвучивает цифры вновь выявленных пациентов: сколько находится под наблюдением, сколько выздоровели.

По данным, которые на прошлой неделе представили российские эпидемиологи, заболевание в Москве практически в 100% случаев связано с новым возбудителем - так называемым дельта-штаммом коронавирусной инфекции. Если в начале пандемии обсуждались разные варианты развития инфекционного процесса, то на сегодня, к сожалению, мы видим, что этот новый штамм не стал вызывать более легкого заболевания, дельта по-прежнему характеризуется и высокой заразностью, и нередко - тяжелым течением.

То есть необходимость госпитализаций, в том числе для лечения пневмоний при COVID-19, во многом связана с изменением характеристик нового штамма.

- Изменилась ли тактика лечения пациентов на дому?

- Накапливается все больше знаний о новой коронавирусной инфекции, соответственно подходы к лечению пересматриваются регулярно. Хотелось бы подчеркнуть, что у абсолютного большинства пациентов инфекция протекает бессимптомно или легко. С одной стороны, это хорошо, поскольку таким пациентам не грозят тяжелые осложнения. С другой стороны, это одна из проблем, поскольку такие пациенты не знают о своей болезни, соответственно, сохраняют опасность для окружающих, нередко выступая в виде источника инфекции.

Говоря о подходах к лечению, совершенно очевидно, что они различаются для пациентов, которые болеют легко и могут лечиться амбулаторно, и для тех, у кого отмечается средне тяжелое или тяжелое течение заболевания, которые получают лечение в стационарных условиях.

Я бы не сказал, что изменения в подходах лечения связаны именно с дельта-штаммом. У нас в стране это уже четвертый подъем заболеваемости. И каждый раз проводился анализ, насколько эффективны те или иные препараты. Мне бы не хотелось называть конкретные лекарственные препараты, назначение которых пересмотрено с момента появления инфекции. Вместе с тем подчеркну: в лечении пациентов с легким течением коронавирусной инфекции радикальных изменений все-таки не происходит. Как правило, более серьезные изменения касаются ведения тяжелых пациентов, в том числе тех, которые находятся в отделениях анестезиологии и реанимации.

- Изменилось ли течение заболевания с приходом дельта-штамма? Как протекает болезнь?

- Конечно, исследователи отмечают целый ряд таких изменений. Например, инкубационный период, то есть период до начала развернутой формы заболевания, несколько сократился. Если раньше считалось, что это 5-7 дней, то сейчас называют цифру 3-5 дней. Уменьшение буквально на день-два, но, поверьте, это имеет большое клиническое значение. При этом потенциальная заразность у дельта-штамма выше, чем у тех штаммов, которые наблюдались ранее.

Если говорить о клинических проявлениях, то такие основные симптомы, как озноб, слабость, кашель, насморк, чихание, боль в суставах и мышцах, проблемы с легкими, включая пневмонию, остались. Впрочем, среди наиболее ярких изменений можно отметить хорошо известный практически всем синдром аносмии, то есть потери обонятельной чувствительности. Этот симптом стал наблюдаться реже. Кроме того, при дельта-штамме чаще поражается желудочно-кишечный тракт.

- Можно ли говорить о каком-то типичном течении заболевания?

- На самом деле вы поднимаете очень серьезный вопрос, связанный с общей характеристикой инфекционных заболеваний. Осенью наблюдается рост числа простудных заболеваний, в основе которых все те же вирусные инфекции. Если мы возьмем проявления сезонных вирусных инфекций, очень многие из них часто неспецифичны и наблюдаются также при коронавирусной инфекции. В этом одна из главных проблем - определить только лишь по симптомам, какая это инфекция, нельзя. Диагностика COVID-19 возможна благодаря только специальным лабораторным методам.

- Считаете ли вы возможным, что пациент при наличии симптомов COVID-19 будет проводить лечение самостоятельно?

- Самостоятельное лечение инфекции COVID-19 может вызывать серьезную опасность. Необходимо верифицировать диагноз, это возможно сделать только при помощи специальных методов исследования. При наличии невыраженной симптоматики, а такое наблюдается достаточно часто, пациенту назначается лечение в амбулаторных условиях. При этом хотелось бы подчеркнуть: лечение, которое назначает врач, соответствует мировым стандартам и тем нормативным документам, которые существуют в настоящее время.

Нередко пациенты самовольно пытаются изменить схему лечения. Одна из частых ошибок заключается в том, что, боясь пневмонии, некоторые якобы для профилактики начинают принимать антибактериальные лекарственные средства. Хочу подчеркнуть: эти препараты назначаются только при присоединении бактериальной инфекции. То есть на вирус антибактериальные препараты не действуют и назначение антибиотиков в таких ситуациях не только бессмысленно, но и может быть вредно.

Что касается роли самого пациента, то здесь следует заметить: важно соблюдение тех рекомендаций, которые прописал врач. Например, не следует пренебрегать таким советом, как обильное питье. Из методов контроля пациент сам может посчитать частоту дыхания, оценить наличие одышки, измерить температуру, оценить состояние гемодинамики, как минимум посчитать свой пульс, оценив частоту сердечных сокращений.

Сегодня пациенты нередко имеют на руках пульсоксиметры, которые в данной ситуации себя очень хорошо зарекомендовали. Пульсоксиметрия подходит как метод оценки дыхательной недостаточности. Если такой аппарат у пациента есть, он также может самостоятельно проводить эту оценку.

Таким образом, пациенту делегируется ряд прав и обязанностей, потому что в случае ухудшения самочувствия может быть только одна рекомендация - позвонить в поликлинику и обратиться за помощью. Врачи оценят, есть ли необходимость в более интенсивных действиях. Будет принято решение: дальнейшее лечение проводить по-прежнему амбулаторно либо предложить пациенту госпитализацию.

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