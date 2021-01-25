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25 января 2021, 14:34
Вячеслав Данилович

Задача Академии управления - приумножить достижения общества и государства

Вячеслав Данилович
Вячеслав Данилович
Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Кузница управленческих кадров - так называют Академию управления при Президенте Беларуси. Вот уже 30 лет она является ведущим государственным учреждением высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. Здесь созданы условия для обеспечения непрерывного образования управленческих кадров. О дне сегодняшнем Академии управления и перспективах развития корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Вячеслав Данилович.

- Вячеслав Викторович, Академия управления сегодня - какая она?

- Академия управления работает и развивается по трем основным направлениям. У нас есть Институт управленческих кадров, где проходят обучение студенты, Институт государственной службы, в котором обеспечивается подготовка слушателей, и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления. Мне бы хотелось подчеркнуть, что за 30 лет в стенах Академии управления подготовлено более 95 тыс. высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день у нас обучается 3014 студентов, 2403 слушателя, 208 магистрантов, а также 121 аспирант и докторант.

Традиционно специальности, по которым ведется подготовка в Институте управленческих кадров, то есть со школьной скамьи, - входят в топ-10 самых рейтинговых в Беларуси. К примеру, в 2020 году проходной балл на бюджетную форму на специальности "государственное управление и право" достигал 350, на "государственное управление и экономика" - 336, "управление информационными ресурсами" - 344. Надеемся, что и в этом году вступительная кампания у нас будет со столь же высокими проходными баллами.

В целом в Академии управления ведется подготовка по 21 специальности. На мой взгляд, это достаточно обширный список. И сейчас мы ставим перед собой задачу не стремиться за количеством, а повышать качество образования, сочетая образовательный процесс с воспитательным. Это очень важный момент, который должен присутствовать в том числе в Академии управления.

- На ваш взгляд, за счет чего академии удается удерживать такую высокую планку?

- Прежде всего, благодаря тем людям, которые работают в Академии управления. А на сегодняшний день у нас 686 сотрудников, из них 291 - это профессорско-преподавательский состав. В основном в академии сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, состоящий не только из высококлассных специалистов, но из профессионалов, прошедших и имеющих опыт государственной службы. Именно благодаря кропотливой и целенаправленной повседневной работе всего коллектива, я считаю, нам удается оставаться ведущим вузом Беларуси в сфере подготовки управленческих кадров.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть современный управленец и руководитель, чтобы отвечать требованиям и запросам времени?

- Требования к управленцам со временем меняются, потому что меняется общественно-политическая ситуация, социально-экономические отношения и, соответственно, это надо учитывать. В современных условиях я бы сказал, что управленец в Беларуси прежде всего, конечно, должен иметь высокопрофессиональные, научно-обоснованные знания в сфере управления. Кроме этого, должна быть прочная национально-государственная позиция, которую он занимает, чувство ответственности за страну и за людей, которые в ней живут. И еще управленец должен уметь вести за собой, формировать актуальную повестку общественного развития. Это очень важный на сегодняшний день постулат, к которому мы в Академии управления, естественно, стремимся.

- Сегодня в приоритете практико-ориентированное образование. В ноябре прошлого года вы подписали договор о сотрудничестве с администрацией индустриального парка "Великий камень". Какие еще подобные проекты существуют или планируются?

- Безусловно, мы стремимся активно сотрудничать с различными учреждениями, организациями, предприятиями, на которых в принципе могут работать наши выпускники либо которые ценны нам в плане перенятия опыта взаимодействия в образовательном и воспитательном процессе. В частности, мне бы хотелось отметить, что кроме договора с администрацией парка "Великий камень" у нас еще подписан договор о сотрудничестве с Университетом гражданской защиты МЧС и Институтом пограничной службы. Для нас очень ценно и важно то, какие там есть наработки по отбору своих слушателей, студентов по требованиям, которые к ним предъявляются в плане, прежде всего, патриотизма и других важных воспитательных аспектов.

- Какими видятся перспективы развития академии?

- Конечно, обязательно будут происходить определенные изменения. Я считаю важным, чтобы в Академии управления работали лучшие профессорско-преподавательские кадры. Чтобы сюда приходили и делились своим ценнейшим опытом действующие государственные чиновники. Это тоже очень важный аспект, особенно для слушателей, которые проходят у нас переподготовку и повышают квалификацию. Безусловно, мы будем укреплять практико-ориентированную составляющую путем формирования системы кейсов и деловых игр, направленных на решение конкретных управленческих задач, разработку важных практико-ориентированных для управленцев аспектов.

Еще один момент, который хотелось бы усилить - проведение краткосрочных курсов по повышению квалификации представителей государственных органов и организаций, что позволяет нам минимально отрывать людей от их профессиональных обязанностей. За этот короткий отрезок времени - давать им необходимые знания, которые актуальны в современном обществе или могут быть в скором времени востребованы. К примеру, это касается обучения работе со средствами массовой информации в условиях открытого информационного общества. В нашем НИИ теории и практики государственного управления разработана соответствующая программа по использованию средств массовой информации в идеологической работе в современных условиях.

Кроме того, мы провели вместе с телеканалом ОНТ 26 ноября прошлого года такой однодневный тренинг для представителей Министерства по налогам и сборам, на котором практическая составляющая достигала 70%, и только 30% занимала теория. Тренинг включал общение с журналистами, выступление перед камерой, разбор, что сделано правильно и неправильно. Тут нам очень помогли специалисты телеканала ОНТ. Вот такого плана краткосрочные мероприятия, семинары, курсы мы будем стремиться развивать и расширять в нашей практике. Потому что мы должны оперативно реагировать на вызовы времени. Реализовать это в длительном процессе сложнее, хотя мы это тоже будем делать.

- Удается ли вам идти в ногу со временем в плане внедрения новых современных технологий в образование, что особую актуальность приобрело в период пандемии?

- В течение прошлого года у нас отработана система дистанционного обучения. Для этого есть все необходимые материалы и средства. Кроме того, в Академии управления внедрена система электронного документооборота, аппаратной видео-конференц-связи, активно формируются электронные учебно-методические комплексы, которые могут использоваться в том числе в дистанционном образовании. Но я глубоко убежден, что за дистанционным образованием не следует гнаться. Это вынужденная мера. Она может в определенной степени присутствовать и в дальнейшем, но никогда дистанционное образование не заменит живого общения ученика, слушателя, студента с преподавателем.

И только таким образом мы можем обеспечить необходимое сочетание образовательного процесса и воспитательного. То, что было в свое время упущено в 90-е годы, и потом в какой-то степени на это смотрели сквозь пальцы. События, которые в 2020 году произошли у нас в стране, выразительно показали, что патриотическое воспитание должно присутствовать, начиная с детского сада. И через все образовательные учреждения на всех этапах жизни и обучения человека это сочетание образовательного и воспитательного процесса необходимо сохранять. Именно этим мы руководствуемся в нашей академии.

- Что хочется пожелать сотрудникам, студентам, слушателям академии в юбилей?

- Прежде всего, конечно, хочется пожелать крепкого здоровья, благополучия. Безусловно, плодотворной учебы и работы, новых творческих достижений на благо нашей родной Беларуси. И помнить о том, что наша общая задача - сохранить и приумножить то, что достигнуто нашим обществом и государством.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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академии вузы образование
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