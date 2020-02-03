Роль судебного эксперта в глазах общественности заметна, как правило, при расследовании и рассмотрении в суде громких уголовных дел. В действительности не меньшее значение его заключение имеет, например, при оспаривании имущественных или наследственных прав, когда человек пытается доказать в суде ничтожность сделки, подделку подписи или подложность документов. Во всем мире заключение судебного эксперта признается важнейшим источником доказательств, которое позволяет установить истину, будь то в уголовном, гражданском, экономическом или административном процессе. С учетом понимания важности этой сферы недавно был принят закон "О судебно-экспертной деятельности". Об основных положениях документа в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз - организации, которая занималась его разработкой.

- Андрей Иванович, расскажите, как возникла идея подготовки закона, который регулировал бы сферу судебно-экспертной деятельности, и почему она получила свое развитие именно сейчас?

- На самом деле такая идея витала в воздухе достаточно давно. Еще в 1974 году ученые Всесоюзного НИИ судебных экспертиз разработали проект общесоюзного закона "О судебной экспертизе", который был представлен в Министерство юстиции СССР, однако поддержки не получил. Вторично попытка возродить подготовку специального закона о судебной экспертизе была предпринята в середине 80-х годов, однако снова потерпела неудачу.

В Беларуси работа над проектом такого закона велась на протяжении пяти лет начиная с 2003 года. В 2008-м его разработка была поручена Совету Министров. Подготовленный проект определял основы судебно-экспертной деятельности в Беларуси и был направлен на урегулирование порядка организации и проведения судебной экспертизы, в том числе в негосударственных организациях. Однако после длительных дискуссий документ был направлен на концептуальную переработку. Вновь о нем заговорили на Межведомственной комиссии по вопросам судебно-экспертной деятельности при Совете Безопасности 30 июня 2011 года. Тогда работа над проектом так и не была завершена, поскольку разрозненная на тот момент система судебно-экспертных организаций не позволила выработать единую позицию по ключевым вопросам.

После создания в 2013 году Госкомитета судебных экспертиз, ставшего органом-регулятором в данной сфере, необходимость принятия отраслевого закона стала очевидной. Работа над его проектом возобновилась в тесном контакте со всеми заинтересованными ведомствами. С учетом широкого круга вопросов, требовавших урегулирования, нами было принято решение на первоначальном этапе разработать концепцию проекта закона. В 2016 году она получила одобрение Президента - и началась подготовка непосредственно законопроекта.

Работа была долгой, кропотливой и напряженной. Не стану скрывать, что споры по некоторым ключевым моментам длились не один месяц. Но мы поставили себе цель разрешить все имеющиеся концептуальные проблемные вопросы правового регулирования в этой сфере. И мы ее достигли. Проект закона дважды выносился на публичное обсуждение на сайте Госкомитета, от судебно-экспертных организаций, в том числе негосударственных, поступали предложения. Проект рассматривался Советом по развитию предпринимательства, Белорусским республиканским союзом юристов, Межведомственным научно-методическим советом в сфере судебно-экспертной деятельности при Госкомитете. Принимались во внимание мнения всех заинтересованных сторон. В итоге закон был принят, документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

- В чем значимость этого закона, почему он был нужен? И каким образом судебно-экспертная деятельность регулировалась до его принятия?

- Во всем мире есть понимание, что судебно-экспертная деятельность - самостоятельное, отдельное направление, которое в силу значимости регулируется государством. Закон определяет основу правоотношений в данном сегменте деятельности нашего государства. Это очень важная отправная точка, которая вносит ряд серьезных новелл, создает базу для дальнейшего развития целой сферы.

До принятия этого законодательного акта многие вопросы судебно-экспертной деятельности регулировались в основном процессуальными кодексами. Однако процессуальное законодательство делает упор непосредственно на порядок назначения проведения судебных экспертиз, значительная часть аспектов, касающихся судебно-экспертной деятельности, оставалась за кадром. Закон восполнил ряд пробелов, которые долгие годы обсуждались и требовали своего регулирования. В том числе это касается таких важных вопросов, как защита прав и законных интересов лиц, вовлеченных в производство экспертизы, организационных вопросов судебно-экспертной деятельности в целом, научно-методического обеспечения.

Нашей задачей было создание единого закона, нормы которого носили бы комплексный, сквозной характер, регулировали как государственную, так и негосударственную экспертную деятельность, отражали единые подходы к ее организации и осуществлению. Важно было унифицировать законодательство во всех процессах. Законом закреплены единообразный подход и одинаковые требования ко всем судебным экспертам, работают они в государственной экспертной организации или являются лицензиатами.

Для понимания важности этого приведу пример. Так, долгие годы шла острая дискуссия по такому, казалось бы, простому вопросу, как определение понятия "заключение судебного эксперта". Сейчас закон четко регулирует: заключением судебного эксперта во время деятельности, урегулированной в законе, может называться лишь то, которое связано с процессуальной деятельностью, т.е. выполняется в соответствии с уголовным, административным, гражданским либо хозяйственным процессом. Все, что вне рамок процесса, - исследование. Это касается, например, гражданских правоотношений. Если, например, гражданин обращается с заявлением в экспертную организацию и хочет за свои деньги провести экспертные исследования для установления/исключения отцовства, то проведение таких исследований судебной экспертизой являться не будет. Это же касается и проведения экспертизы строительного проекта, юридической и криминологической экспертизы нормативных правовых актов. В этом случае речь не идет о судебной экспертизе.

Другой пример: адвокат обращается за проведением исследования в интересах какого-либо лица. Затем он вправе заявить ходатайство перед органом, ведущим процесс, в том числе судом, о приобщении данного документа к материалам дела, а они - принять во внимание это исследование или нет. При этом данный документ заключением судебного эксперта не становится. Вместе с тем ранее возникали вопросы, связанные с подменой "заключения судебного эксперта" различного рода документами (справка специалиста, экспертное заключение или исследование и др.).

При подготовке проекта закона мы руководствовались не только отечественными научными разработками и накопленным опытом экспертной практики, но и принимали во внимание зарубежные наработки. Был детально изучен модельный закон "О судебно-экспертной деятельности", принятый постановлением Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества в апреле 2013 года. Его отдельные положения учитывались при подготовке белорусского проекта. Всесторонне анализировались законы, регулирующие данную сферу в России, Казахстане, Украине, Молдове, а также правовые основы деятельности иных экспертных органов стран ближнего и дальнего зарубежья.

Имея многочисленные контакты по всему миру, у нас была возможность более глубоко изучить опыт зарубежных стран по правовому решению проблемных экспертных вопросов. С аналогичными или очень похожими вопросами сталкивались и иностранные эксперты. Недавно в стенах центрального аппарата Госкомитета проходил конкурс научных работ "Трибуна молодого ученого". Председателем жюри был заведующий кафедрой криминалистики факультета права и администрации Варшавского университета профессор Тадеуш Томашевский. По его словам, необходимость разработки соответствующего специализированного закона о судебных экспертах в Польше была озвучена еще в 2004-2005 годах, но ни один представленный проект до настоящего времени так принят и не был, а работа над его созданием ведется по сей день. Однако, по мнению ученого, такой закон Польше очень нужен. И это не единичный пример. Разрабатывая свой проект закона, мы понимали, что после его принятия он привлечет повышенное внимание мирового экспертного сообщества. Он будет подвергаться детальному изучению и анализу не только нашими соотечественниками, но и зарубежными коллегами. А это, согласитесь, большая ответственность.

- Какие новшества вводятся законом? Что принципиально нового в нем появилось?

Уже оговаривалось, что законом впервые устанавливаются основополагающие дефиниции - судебно-экспертная деятельность, принципы, права и обязанности судебного эксперта, не только процессуальные. Например, судебно-экспертной является деятельность по проведению судебных экспертиз и ведению криминалистических учетов и коллекций, которая проводится судебно-экспертными организациями и судебными экспертами. Последнее уточнение крайне важно. Оно определяет сферу действия закона. То есть судебно-экспертной будет признаваться та деятельность по проведению судебных экспертиз, которая осуществляется на профессиональной основе.

На лиц, которые проводят судебные экспертизы в разовом порядке по решению уполномоченного органа, требования закона не распространяются. И такой подход является правильным, ведь эти лица хоть и являются специалистами, а зачастую и уникальными, в какой-то сфере, но не осуществляют экспертную деятельность на профессиональной основе. Вместе с тем в этом случае на них будут распространяться требования процессуального законодательства.

Для доступности поиска информации о действующих в республике судебно-экспертных организациях как государственных, так и частных, а также о проводимых ими судебных экспертизах планируется вести соответствующие реестры. В течение года они будут размещены в открытом доступе на официальном сайте Госкомитета. Следователь, судья или гражданин смогут на нашем официальном сайте посмотреть перечень организаций или лиц, которым можно поручить проведение той или иной экспертизы.

Закон впервые закрепляет принципы судебно-экспертной деятельности: объективность, всесторонность, полнота проведения судебных экспертиз, независимость эксперта. Например, последний принцип гарантирует невмешательство в проводимые судебным экспертом исследования. Воздействие на судебного эксперта в какой-либо форме в целях повлиять на его выводы не допускается.

Отдельная глава посвящена уровню подготовки и, как следствие, компетентности судебных экспертов. Если для работников лицензиатов и частных судебных экспертов в основном сохранен действующий порядок присвоения квалификации, то для сотрудников государственных судебно-экспертных организаций устанавливается единый порядок присвоения права на проведение судебных экспертиз - через аттестацию. Предусматриваются механизмы реагирования в случае выявления в работе судебного эксперта фактов, свидетельствующих о недостатках в его работе. Как для экспертов, работающих у лицензиатов, так и для экспертов государственных судебно-экспертных организаций - это повторная аттестация. По ее результатам принимается решение вплоть до лишения права проведения судебных экспертиз.

Урегулированы вопросы работы с объектами судебной экспертизы, в том числе порядок их предоставления на экспертизу и возврата. Если объекты не могут быть доставлены на судебную экспертизу из-за их громоздкости, невозможности транспортировки или другим причинам, судебный эксперт исследует их по месту нахождения. Однако на орган, назначивший экспертизу, возлагается обязанность обеспечить доступ эксперта к такому объекту и надлежащие условия для его исследования.

Также впервые устанавливается общий для всех судебно-экспертных организаций срок проведения судебных экспертиз, который, как правило, не должен превышать 30 календарных дней.

- Уже отмечалось, что существенным пробелом до настоящего времени было отсутствие законодательного акта, закрепляющего права и обязанности граждан, в отношении которых назначена судебная экспертиза, и их гарантии. Что поменялось с принятием закона?

- Отдельная глава касается проведения судебной экспертизы в отношении физлиц. В том числе речь идет о людях, которые находятся под стражей и переведены к нам для проведения судебной экспертизы, а также тех, кто направлен в экспертное учреждение по постановлению органа, ведущего процесс, или суда. На мой взгляд, очень важно было прописать их права, например, на получение передач, переписку, свидание, общение с защитником.

Определены места проведения такой судебной экспертизы, ее добровольность и принудительность. Регламентируются условия пребывания физических лиц в судебно-психиатрических экспертных стационарах, их материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения, порядок оказания медицинской помощи. Оговаривается, что при проведении судебных экспертиз не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

- Не ужесточит ли закон требования к деятельности частных судебных экспертов, не ущемит ли их интересы?

При подготовке проекта закона мы учитывали мнение и частных судебных экспертов. Проект документа дважды выносился на публичное обсуждение, а также рассматривался Советом по развитию предпринимательства. Могу однозначно сказать, что порядок деятельности лицензиатов не будет ужесточен.

Государственный комитет лицензирует данную сферу уже 6 лет. За это время мы изучили все проблемы, которые возникают на практике, как с организацией и проведением экспертиз, так и с подготовкой судебных экспертов, работающих у лицензиатов. Закон устраняет пробелы, систематизирует и конкретизирует правовые нормы, объединяет их в одном правовом акте. Так, в законе обобщены уже существующие для лицензиатов требования - от подачи документов, сдачи экзамена, получения свидетельства судебного эксперта до прекращения его действия.

- Повлечет ли принятие нового закона внесение изменений в иные нормативные правовые акты?

Какие-либо глобальные изменения в нормативные правовые акты вносить не потребуется. По сути, самые значимые изменения Госкомитетом судебных экспертиз уже предложены. Одновременно с разработкой проекта закона скорректированы четыре процессуальных кодекса: Гражданский процессуальный, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс и Хозяйственный процессуальный кодекс.

Теперь в отличие от действовавшего ранее порядка права и обязанности всех судебных экспертов во всех процессуальных кодексах тождественны. Например, в гражданском процессе включать выводы в заключение эксперта по обстоятельствам, относящимся к его компетенции, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, было обязанностью судебного эксперта. В то же время в уголовном, административном и хозяйственном процессах - это было его правом. Теперь реализация данной экспертной инициативы во всех процессах отнесена к праву судебного эксперта.

- Изменится ли в связи с принятием закона статус самого Государственного комитета либо его полномочия?

Полномочия, функции и компетенции Государственного комитета уже определены указами главы государства и законом "О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь". Хочу подчеркнуть, что закон не предусматривает какое-либо усиление контрольных полномочий Госкомитета, а наоборот возлагает дополнительные обязанности. Это, например, ведение реестров судебных экспертов и судебно-экспертных организаций, определение перечня видов судебных экспертиз для государственных судебно-экспертных организаций (таковой сейчас утвержден только для лицензиатов).

Принятие единого закона, регулирующего сферу судебно-экспертной деятельности, - серьезный и значимый шаг в правовом регулировании экспертной деятельности нашей страны. Он позволит реализовать научно-технический потенциал государства при осуществлении правосудия, будет способствовать укреплению правопорядка, а также решению многих проблемных вопросов судебно-экспертной деятельности, будет гарантировать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

По сути, с принятием этого документа в нашей стране сформировано цельное правовое поле, которое регулирует судебно-экспертную деятельность. Такого нет ни в одном постсоветском государстве. Тем самым мы еще раз констатировали, что у нас независимая, автономная система судебно-экспертного обеспечения. Мы в состоянии самостоятельно проводить практически все самые современные судебно-экспертные исследования, готовить кадры, обеспечивать себя ресурсами, производить определенный сегмент криминалистической техники. То есть мы создали систему, которая ни от кого не зависит. Далеко не во всех странах созданы такие условия для развития судебно-экспертной деятельности.

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить сотрудников всех государственных органов, организаций и граждан, которые приняли активное участие в подготовке проекта закона. Для нас было очень важно получить обратную связь, выявить все насущные и скрытые проблемы, существующие в сфере судебно-экспертной деятельности, и найти конструктивные пути их решения. Закон будет определять направление развития сферы судебно-экспертной деятельности в Беларуси на десятилетия вперед. И для нас было важно услышать и учесть как можно больше мнений и предложений.

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