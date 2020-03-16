Для начала об истории вопроса. Споры о том, что опаснее для здоровья человека - курение сигарет или использование альтернативных средств доставки никотина - не утихают уже давно. Во всем мире есть сторонники у каждой из точек зрения среди политических деятелей, врачей, бизнесменов и рядовых членов общества.

Буквально на днях мировые СМИ распространили весьма неоднозначную новость. Как известно, в июне 2019 года ученые Стентон Гланц и Дхарма Бхатта из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали исследование, в соответствии с которым вейпинг и курение сигарет признавались одинаково опасными, а их одновременное потребление значительно повышающим вероятность сердечного приступа. Это исследование было опубликовано в академическом журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA) и процитировано крупнейшими международными СМИ, включая "Би-би-си" (bbc.com) и "Си-эн-эн" (edition.cnn.com). Однако после спустя почти 9 месяцев давления со стороны научного сообщества, JAHA официально отозвала публикацию, охарактеризовав результаты исследования как ненадежные. Сомнения в объективности исследования высказывали, среди прочих, представители Йельского университета и Королевского колледжа Лондона, Нью-Йоркского университета, университета Луисвилля.

Для того, чтобы разобраться детально в существующей проблеме, узнать все плюсы и минусы электронных устройств доставки никотина, мы решили пообщаться на эту тему с госпожой Жизель Бейкер (Gizelle Baker), директором по взаимодействию с научным сообществом компании "Филип Моррис Интернэшнл", человеком, долгие годы занимающимся проблемой влияния данных устройств на здоровье человека.

- Госпожа Бейкер, многие сегодня говорят о такой концепции, как harm reduction (снижение вреда) - то есть подхода, направленного на сохранение здоровья каждого члена человеческого общества и нацеленного не на запрещение вредного для здоровья поведения, а на уменьшение вредных последствий и изменения поведения на более безопасное. Как бы вы охарактеризовали суть данной концепции?

- Все мы прекрасно знаем, что именно вредит здоровью: употребление табака алкоголя, нездоровая пища, отсутствие физической активности. Но при этом некоторые все равно делают осознанный выбор в сторону сохранения вредных для здоровья привычек. Мы всегда стоим перед выбором: побороть пагубное пристрастие или же поддаться ему. Но если у мыслящего человека не получается полностью отказаться от вредных привычек, он начинает искать выход, как все-таки снизить вред от них. Сегодня в мире – более одного миллиарда курильщиков. И, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году это число кардинально не снизится. Поэтому во многих странах мира начинают искать пути выхода из сложившейся ситуации, способы если не полностью прекратить употребление никотина гражданами, то хотя бы значительно снизить вред от его употребления. Есть путь вредный – употребление никотина, есть путь полезный – полный отказ от курения, и есть путь альтернативный, третий – снижение вреда от курения при условии использования современных технологий.

- Ученые из каких областей современной науки работают сегодня над разработкой и воплощением этой концепции в жизнь?

- В этой работе участвуют ученые из самых разных областей. Для начала было необходимо определить, что именно является главным источником вреда при курении. В этом нам помогали химики, физики, врачи, микробиологи. Когда проходили исследования сигаретного дыма, выделяющегося при нагреве сигареты до 800 градусов по Цельсию, выяснилось, что этот дым содержит в себе около 6 000 химических веществ. И среди этих веществ более ста являются опасными для здоровья человека. Ученые задались вопросом, что будет, если понизить температуру с помощью электронных устройств и устранить горение табака, снизится ли при этом количество вредных веществ, попадающих в организм человека при курении? При лабораторных испытаниях различных электронных устройств доставки никотина (IQOS и иных) выяснилось, что количество выделяемых ими токсинов значительно ниже в сравнении с обычными сигаретами.

Безусловно, никотин - вещество, вызывающее зависимость. И оно небезвредно для человеческого организма. Однако многочисленные исследования показали, что не никотин является основным источником заболеваний среди курильщиков: поражений сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также онкологических заболеваний. Основным источником этих заболеваний является именно табачный дым, продукты горения табака.

- Что бы вы назвали "ритуалом курильщика" и как, по вашему мнению, он влияет на поведение людей, употребляющих продукты, содержащие никотин?

- Разрабатывая наш продукт, мы постарались взглянуть на процесс курения в целом. Потому что цель выпуска продукта на рынок – это использование его конечными потребителями. Действительно, процесс курения представляет собой своеобразный синтез, состоящий из социальных, физиологических и психологических привычек потребителя. Уже сейчас стало ясно, что существует целая категория курильщиков, которых привлекает не сам табак, а скорее сам процесс курения, называемый иногда "ритуалом курильщика". Предпочтения курильщиков очень разные. Даже среди них есть люди, которым не нравятся запах табачного дыма или неприятный сигаретный привкус во рту. Разрабатывая альтернативные бездымные продукты, мы ставили перед собой задачу удовлетворить запросы всех категорий совершеннолетних курильщиков, а также людей, их окружающих. Поэтому мы и разработали продукты как содержащие табак (например, IQOS), так и продукты, не содержащие его.

- Один из самых важных вопросов - что подвигло ведущих производителей табачной продукции начать выпускать альтернативные продукты для потребителей никотина?

- Причин очень много. На самом деле идея не нова. Наша компания работает над разработкой подобных продуктов вот уже более 20 лет. В своем время мы выпускали на рынок прототипы современных IQOS. Первоначально столкнулись с неудачами, считая, что если выпустим на рынок продукт, просто снижающий риск для здоровья, то все сразу кинутся его покупать. Однако этого не произошло: первые электронные устройства доставки никотина появились на рынке задолго до появления различного рода гаджетов вроде смартфонов. Они были большими и громоздкими. Сама идея носить что-то увесистое у себя в кармане, постоянно его подзаряжая, не получила тогда популярности, что не в последнюю очередь связано с устоявшимися привычками тогдашних курильщиков, с ритуалом, о котором мы говорили ранее. Можно сказать, что рынок и сообщество потребителей оказались тогда не готовыми к инновационным продуктам. Сейчас же мобильные электронные устройства, требующие подзарядки, можно увидеть сплошь и рядом: телефоны, умные часы, беспроводные наушники. Рынок и потребители созрели для использования чего-то нового и в области потребления никотинсодержащих продуктов. Первые неудачи сослужили хорошую службу в сфере разработок технологических и дизайнерских решений. Кроме того, выросла иная категория совершеннолетних потребителей, людей, осознающих, что если совсем бросить курить не получается, а потребность остается, то надо смотреть в сторону инновационных решений, способствующих снижению вреда от потребления никотина.

Мотивация производителей лежит в двух плоскостях. С одной стороны, мы как производитель прекрасно понимаем, что курение является самым вредным способом потребления никотина. Осознавая свою обязанность предпринимать все возможные усилия по снижению риска для здоровья потребителей нашей продукции, мы ищем все новые и новые инновационные решения, способствующие устранению этой проблемы. С другой стороны, число потребителей никотинсодержащей продукции очень велико: как я уже говорила, оно составляет около одного миллиарда человек во всем мире. Исходя из интересов огромного количества людей, компании-производители просто вынуждены перестраиваться и предлагать новую продукцию.

- Существует ли какая-нибудь статистика, показывающая количество потребителей, использующих электронные устройства доставки никотина типа IQOS и отказавшихся от курения обычных сигарет?

- По данным "Филип Моррис Интернэшнл", в конце прошлого года количество пользователей IQOS в целом в мире составило порядка 14 миллионов человек, 10 миллионов из которых полностью отказались от курения обычных сигарет, а 4 миллиона находятся в процессе адаптации, балансируя между использованием IQOS и традиционных табачных продуктов (сигарет, сигар, курительных трубок).

- Технологии не стоят на месте. На рынке появляется все больше новинок. Что вы думаете о будущем электронных устройств доставки никотина?

- Эти устройства постоянно совершенствуются. Например, если вы взглянете на электронные сигареты, изобретенные в Китае и вышедшие на западный рынок в 2007 году, то увидите, что сейчас пользователям предлагается уже четвертое поколение этих устройств, видоизмененное как по дизайну, так и по технологическим характеристикам. Что касается IQOS, то этот продукт доступен более чем на 50 рынках, и наши решения постоянно развиваются и совершенствуются. Мы рассчитываем, что в будущем совершеннолетние курильщики полностью перейдут с сигарет на альтернативные продукты. Еще десять лет назад это было трудно представить, но если взять пример Беларуси, то вы увидите, что эти ожидания вполне реальны. IQOS стал доступен на рынке страны меньше года назад - в сентябре 2019 года. И по нашим данным, уже более 16 тысяч человек (около 1% совершеннолетних белорусских курильщиков) стали пользователями IQOS в Беларуси.

- Если это не маркетинговый секрет, как удается продвигать такой продукт как IQOS на локальных рынках?

- Юридические нормы разных стран отличаются друг от друга. Естественно, что мы действуем в строгом соответствии с требованиями местного законодательства. Есть страны, где реклама подобной продукции вообще запрещена. Но есть государства, такие как Япония, в которых уже давно поняли, что лучше не идти по пути запретов, а информировать потребителей об альтернативных вариантах никотинсодержащей продукции, значительно снижающих вред для здоровья. Хотелось бы подчеркнуть, что действия нашей компании рассчитаны строго на совершеннолетних курильщиков. Мы стараемся донести информацию до людей, постоянно потребляющих табачную продукцию, можно сказать, до курильщиков со стажем. Мы говорим об информации, рассказывающей о менее вредной продукции. Это скорее общеобразовательная информация. Она основана на научных исследованиях, мнениях экспертов, опросах населения и статистике. Пример – мы стараемся донести до потребителя информацию о том, что пар, выделяемый при употреблении IQOS, содержит в среднем на 90-95% меньше токсинов, чем дым обычных сигарет. И это подтверждено научными исследованиями. Еще пример - при курении обычных сигарет значительный вред здоровью человека наносят твердые углеродные микрочастицы, образующиеся при горении табака и попадающие в легкие. При использовании же бездымных альтернатив образование подобных частиц исключено.

В заключение хотела бы отметить, что, согласно результатам глобального социологического исследования, проведенного компанией "Поваддо" (Povaddo) в апреле-мае 2019 года, 68% курильщиков готовы перейти с традиционных сигарет на альтернативную табачную продукцию, которая представляет меньшие риски для их здоровья. Компания "Филип Моррис Интернэшнл" за последние 10 лет инвестировала более 7 миллиардов долларов США в разработку, изучение и производство альтернативных продуктов.

- Спасибо большое, госпожа Бейкер, за очень поучительную беседу, и будем все-таки надеяться, что все больше и больше людей будут вообще отказываться от такой вредной привычки, как курение!

Справка Белорусского телеграфного агентства:

Жизель Бейкер (Gizelle Baker), директор по взаимодействию с научным сообществом компании "Филип Моррис Интернэшнл". Ключевая задача Жизель – распространение научных знаний о бездымных продуктах компании. Ранее она возглавляла отдел эпидемиологии и биостатистики, отвечая за биостатистику, программирование, управление данными и эпидемиологию, реализуя программы клинической и пост-маркетинговой оценки. До прихода в "Филип Моррис Интернэшнл" Жизель занимала различные должности в области биостатистики и управления данными в организациях в сфере естественных наук, а также в компаниях фармацевтической индустрии. Жизель Бейкер имеет докторскую степень по биометрии и эпидемиологии Медицинского университета Южной Каролины (США).

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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