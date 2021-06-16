16 июня. Какой сегодня праздник?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Лукьян Ветряк. На Лукьяна, в канун Митрофана (17 июня), не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует. Ветер северо-западный - к сырому лету, с восхода - к поветрию. В вечер под Митрофана окликают ветер и просят его пролить дожди благодатные, своевременные: "Ты подуй-ка теплом теплым, ты пролей-ка, ветер-ветрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле, на луга дожди животворные, к поре, да ко времечку".

Гроза на Лукьяна - примета того, что будет плохой сенокос.

Весь день идет дождь - к урожаю грибов. Говорили: "Был бы дождик, будут и грибки".

Утром по воде туман стелется - к солнечной погоде.

ИМЕНИНЫ

православные: Павлы, Дмитрия, Дениса, Ипата, Павла, Лукьяна, Юлиана;

католические: Алины, Юстины, Франтишка, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие празднуют Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

Православные верующие чтут память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы.

РОДИЛИСЬ

1896 год - Хрусталев Владимир Яковлевич, белорусский художник, педагог. В 1917-1919 годах учился в Петербургской академии искусств. С 1919 года преподавал в Народной художественной школе в г.Велиж Смоленской области, Витебском и Минском художественных училищах. Писал жанровые композиции, портреты, пейзажи. Среди работ: "Вид Витебска", "Строительство", "Зима" и др. Умер в 1954 году.

1911 год - Лукас Дмитрий Александрович, белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1955). В 1941 году окончил Белорусскую консерваторию. Работал в Управлении по делам искусств при СНК Беларуси, на Белорусском радио, в 1965-1972 годах преподавал в Минском педагогическом институте. Среди произведений: опера "Кастусь Калиновский", вокальные циклы "Мелодии", "Времена года", музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Умер в 1979 году.

1931 год - Измайлова Людмила Константиновна, белорусский художник. В 1960 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Среди произведений: портреты, картины "Хозяйка сада", "Свадьба", пейзажи "После дождя", "Озеро Нарочь" и др.

1937 год - Милованов Августин Лазаревич, актер, народный артист Беларуси (1989). Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. С 1962 года на сцене Национального академического театра имени Я.Купалы. Исполнитель драматических и острохарактерных ролей. Среди них: Тевье ("Поминальная молитва" Г.Горина), Кудраш ("Гроза" А.Островского), Осип ("Ревизор" Н.Гоголя") и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2019 году.

1939 год - Волков Виталий Васильевич, исполнитель на трубе, заслуженный артист Беларуси (1980). В 1964 году окончил Уральскую консерваторию. В 1968-1988 годах солист и концертмейстер группы труб Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, с 1990 года солист минского духового оркестра "Немига". Одновременно педагог Белорусской академии музыки (профессор с 1991 года), в 1976-1978 годах. Минского института культуры. Выступал как трубач-солист. Первый исполнитель многих произведений для трубы белорусских композиторов Н.Аладова, А.Туренкова, А.Мдивани и др. Автор обработок белорусских народных мелодий, аранжировок и транскрипций для духового оркестра, солирующих инструментов и ансамблей разного состава. Член Всемирной гильдии трубачей (1995). Умер в 2005 году.