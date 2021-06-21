21 июня. Примета дня: град на Федора обещает холодное лето

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник День Святого Духа.

Православные верующие празднуют Ярославскую и Урюпинскую иконы Божией Матери.

Православные верующие чтут память великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Суздальского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федор Стратилат. Пора наступления летних гроз. Федор Стратилат угрозами богат: гром поутру - не к добру: мужик с сеном не уберется, сено погноит.

Если во время грозы слышатся раскаты грома - жди затяжного ненастья. Если гром долго гремит - ненастье надолго, а если он переходит с места на место - будет град и холод.

Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.

ИМЕНИНЫ

православные: Федора, Василия, Константина, Ефрема;

католические: Марты, Алоизы, Рудольфа, Тодора.

РОДИЛИСЬ

1741 год - Жилибер Жан Эммануэль, французский и белорусский натуралист, хирург и анатом, доктор медицины (1763). В 1775-1781 годах организовал и руководил первой в Беларуси Гродненской медицинской академией. Основал также акушерскую и ветеринарную школы, клинический госпиталь, ботанический сад в Гродно. Автор трудов по флоре Беларуси, Литвы, Польши, по эпидемиологии эндемических болезней в этих странах. Умер в 1814 году.

1917 год - Жудро Василий Степанович, один из руководителей Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году учился в Минске на юридических курсах. В начале оккупации города установил связь с подпольной группой в районе Комаровки, с партизанской группой "Дяди Васи" (В.Т.Воронянского). С комиссаром этой группы А.Макаренко организовал вывод из Минска к партизанам людей, отправку оружия и боеприпасов. С декабря 1941 года член Минского подпольного горкома КП(б)Б. Вместе с товарищами уничтожал фашистов на улицах Минска, вражеские автомашины на пригородных шоссе. В апреле 1942 года был смертельно ранен в перестрелке с гитлеровцами. Его именем названа улица в Минске.

1921 год - Сыцко Петр Александрович, белорусский ученый в области эксплуатации железнодорожных систем, кандидат технических наук (1966), профессор (1972), заслуженный работник высшей школы Беларуси (1978). В 1943 году окончил Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта, в 1956 Академию железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения. Автор научных работ по организации местных вагонопотоков, графика движения поездов, повышению пропускной и провозной способности железных дорог. Умер в 1990 году.

1935 год - Богуславская Нинель Захаровна, эстрадная певица, заслуженная артистка Беларуси (1975). В 1958 году окончила музыкальное училище в Душанбе. В 1962-1987 годах солистка Белгосфилармонии. Для ее исполнительской манеры характерны мягкость, естественность. Среди лучших интерпретаций: песни "Белая Русь" Ю.Семеняко, "Наследие" И.Лученка и др. Умерла в 2018 году.

1946 год - Лобович Яков Михайлович, деятель цирка, заслуженный деятель культуры Беларуси (1998). В 1984 году окончил Гомельский университет. С 1972 года в Гомельском цирке (с 1982 года директор, с 1991 года генеральный директор и художественный руководитель). Поставил спектакли "Все цвета манежа", "Место встречи - арена", "Магия цирка" и др. Умер в 2020 году.