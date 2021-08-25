50-летняя телеведущая удивила всех своим молодым видом на фото с отдыха

Аманда Холден. Фото из Instagram
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новый пост и восхитила многочисленных подписчиков.
Разумеется, кадр не остался без внимания людей, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев. Кроме этого, пост быстро собрал огромное число лайков. -0-
Звезда телеэкрана недавно отправилась на отдых к морю, откуда не стесняется выкладывать смелые кадры. Аманда Холден представила ранее своим фолловерам несколько фото в бикини, но последний пост удивил всех. Девушка примерила розовый купальник и выбрала верхний ракурс для съемки, однако больше всего восторга вызвал молодой вид 50-летней телеведущей.
Разумеется, кадр не остался без внимания людей, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев. Кроме этого, пост быстро собрал огромное число лайков. -0-