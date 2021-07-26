Актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram новый пост с очень радостной новостью.

Знаменитость разместила фото из больничной палаты, где его супруга нежно обнимает новорожденного ребенка. Актер Сергей Безруков стал новоиспеченным папой в пятый раз. У пары появился на свет мальчик, которого назвали Василий. Конечно, эмоции звезды были безграничны, но не отставали и пользователи сети.

В комментариях многочисленные фолловеры Сергея Безрукова принялись его поздравлять с пополнением в семье. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал огромное число лайков. -0-