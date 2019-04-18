Актриса из "Облачного атласа" скончалась в 16 лет

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Облачный атлас", скончалась в возрасте 16 лет, пишет The Sun .

Известно, что девушки не стало 7 апреля. Причины смерти пока не уточняются.

Помимо кино, Майя-Лесия строила модельную карьеру и снималась в сериалах и детских передачах.

"Облачный атлас" – историко-фантастический фильм, созданный Томом Тыквером, Лилли и Ланой Вачовски. Режиссеры написали сценарий на основе одноименного романа Дэвида Митчелла, изданного в 2004 году.-0-