Актриса из "Облачного атласа" скончалась в 16 лет

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Облачный атлас", скончалась в возрасте 16 лет, пишет
Известно, что девушки не стало 7 апреля. Причины смерти пока не уточняются.
Помимо кино, Майя-Лесия строила модельную карьеру и снималась в сериалах и детских передачах.
"Облачный атлас" – историко-фантастический фильм, созданный Томом Тыквером, Лилли и Ланой Вачовски. Режиссеры написали сценарий на основе одноименного романа Дэвида Митчелла, изданного в 2004 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.363 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0957 BYN
|2.092 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2717 BYN
|3.267 BYN
|2.395 BYN