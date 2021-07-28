Актриса Юлия Пересильд показала свою подготовку ко съемкам в космосе

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская звезда кино Юлия Пересильд представила в Instagram несколько новых и интригующих кадров.

Знаменитость сыграет одну из главных ролей в будущем фильме "Вызов", съемки которого пройдут в космосе. Разумеется, без соответствующей подготовки на орбиту подняться нельзя, поэтому Юлия Пересильд уже приступила к тренировкам. Это доказывает ее новый пост в Instagram, где она запечатлена в скафандре.

"Работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки", - написала актриса. Напомним, актеры и космонавты проведут в космосе 12 дней, после чего вернутся на Землю на аппарате "Союз МС-18". -0-