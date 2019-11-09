Актриса Настя Задорожная выходит замуж

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж. Об этом 34-летняя артистка сообщила в своем Instagram.

Имя счастливого избранника Анастасия не огласила. Однако поклонники, поздравляющие ее в соцсетях, надеются, что этот секрет актриса вскоре раскроет.

Анастасия Задорожная родилась в 1985 году в поселке Федотово, Волгоградская область. В детстве она выступала в ансамбле "Непоседы", а зрителям стала известна по роли в сериале "Простые истины", где сыграла роль школьницы Анжелики Селиверстовой.

Среди других работ актрисы – фильмы "Сама не горюй 2", "Холостяки", "Клуб", "Любовь в большом городе".