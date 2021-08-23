Актриса Равшана Куркова показала первое фото со своим сыном и умилила Instagram

Звезда экрана продолжительное время скрывала от поклонников то, что стала мамой, а теперь не постеснялась показать малыша во всей красе. Актриса Равшана Куркова выбралась на пляж, где и сделали несколько снимков звездной мамы с ее не менее милым сыном.











Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!