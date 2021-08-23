Актриса Равшана Куркова показала первое фото со своим сыном и умилила Instagram

Равшана Куркова. Фото из Instagram
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Равшана Куркова разместила в Instagram новый пост, который вмиг очаровал пользователей сети.
Кадры очаровали Instagram, о чем говорит огромное число хвалебных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-
Звезда экрана продолжительное время скрывала от поклонников то, что стала мамой, а теперь не постеснялась показать малыша во всей красе. Актриса Равшана Куркова выбралась на пляж, где и сделали несколько снимков звездной мамы с ее не менее милым сыном.
Кадры очаровали Instagram, о чем говорит огромное число хвалебных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-