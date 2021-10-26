Актриса Светлана Светличная нашлась на киностудии имени Горького

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Светличная найдена на территории киностудии имени Горького, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Актриса 22 октября приехала туда для съемок в одном из телешоу. Видимо, там же она находилась в последнее время.

На поиски Светланы Светличной были брошены значительные силы. Розыском занимались более 40 волонтеров "Лиза Алерт". За сутки волонтеры расклеили более 2 тыс. листовок, обзванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 км в поисках актрисы.

Заслуженная артистка РСФСР 81-летняя Светлана Светличная, известная по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", пропала в Москве 21 октября. По данным полиции, сын написал заявление о пропаже матери 24 октября.-0-