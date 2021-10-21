Актриса Тараджи Хенсон порадовала поклонников и украсила обложку журнала

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная 51-летняя американская актриса Тараджи Хенсон представила в Instagram новый пост, который впечатлил и порадовал многочисленных поклонников звезды.

Актриса снялась в нескольких пикантных образах, а после украсила собой обложку модного журнала. На одном кадре Тараджи Хенсон позирует в зеленом трикотажном боди с длинными рукавами на фоне скал, а уже на другом фото примеряет купальный костюм персикового цвета. Образы актрисы получились стильными и соблазнительными, что не оставили без внимания поклонники звезды.

Неудивительно, что привлекательные фото Тараджи Хенсон очаровали пользователей, которые поспешили оставить огромное число лайков и хвалебных комментариев. -0-