Александр Овечкин избавился от бороды, поддержав Галустяна - видео

Александр Овечкин. Фото из Instagram
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист Александр Овечкин принял челлендж от Михаила Галустяна #меняйсядома и сбрил свою бороду. Кадры он разместил в Instagram.
На видео спортсмену в "смене имиджа" помогает супруга. Пользователи сети бурно отреагировали на ролик и оставили более 1,6 тыс. комментариев: "Сразу минус 10 лет", "Лицо младенца вернулось", "Хорошо, что не брови".
В свою очередь, хоккеист Александр Овечкин продолжил задание и передал челлендж спортсменам Илье Ковальчуку, Евгению Малкину и музыканту Андрею Ширману. -0-
Михаил Галустян избавился от бороды и запустил челлендж
Шоумен решил запустить челлендж под названием #меняйсядома.