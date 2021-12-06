Алина Загитова заворожила Instagram своей красотой в прекрасном наряде

Алина Загитова. Фото из Instagram
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская спортсменка Алина Загитова недавно представила в Instagram несколько кадров, которые впечатлили многочисленных подписчиков.
Знаменитость вышла в свет на одно из модных мероприятий, а для этого выбрала эффектный образ. Алина Загитова примерила впечатляющее белое платье и черные туфли, а дополнили наряд длинные серьги и поразительный взгляд спортсменки.
Образ получился прекрасным, а Алина Загитова заворожила Instagram своей красотой, ведь за короткое время пост собрал огромное число хвалебных комментариев и лайков. -0-