Алла Пугачева показала, чем кормит гостей

4 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. В первые дни 2019 года Алла Пугачева принимала в гостях семью Валентина Юдашкина и Александра Буйнова. Фото с застолья разместила в своем Instagram-аккаунте жена модельера Марина Юдашкина. Поклонники отметили, что на столе Пугачевой не было излишеств. Однако всеобщее внимание привлекла изысканная посуда итальянских мастеров.

Фанаты также заметили, что певица для встречи выбрала наряд светлых оттенков вместо привычных темных. Этим Алла Пугачева очаровала публику и получила много приятных комплиментов от пользователей.