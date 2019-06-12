Алла Пугачева показала, как учит своих детей кататься на роликах

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Алла Пугачева учит своих детей Лизу и Гарри кататься на роликах. Видео с тренировки она загрузила в Instagram.

В кадре шестилетние близнецы осваивают новый для себя вид развлечения. Примадонна подписала пост: "Если долго мучиться, что-нибудь получится".

Подписчики Аллы Пугачевой порадовались за маленьких экстремалов в шлемах и наколотниках, однако пользователи Instagram заметили, что дети занимаются травмоопасным занятием без наколенников. Впрочем, пост собрал почти 500 тысяч просмотров и массу восторженных комментариев. -0-