Алла Пугачева удивила интернет-пользователей новым имиджем

8 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Журналист и телеведущий Артур Гаспрян опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с Аллой Пугачевой. Звезды увиделись на репетиции сольного концерта певицы. Пугачева на фото запечатлена в новом образе. Певица сделала геометричную челку и выпрямила волосы.

Артур Гаспарян и Алла Пугачева. Фото из Instagram-аккаунта

Новый образ Пугачевой произвел фурор в сети. Поклонники оценили изменения и оставили множество добрых комментариев.-0-