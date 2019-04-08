Алла Пугачева удивила интернет-пользователей новым имиджем

8 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Журналист и телеведущий Артур Гаспрян опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с Аллой Пугачевой. Звезды увиделись на репетиции сольного концерта певицы. Пугачева на фото запечатлена в новом образе. Певица сделала геометричную челку и выпрямила волосы.
Новый образ Пугачевой произвел фурор в сети. Поклонники оценили изменения и оставили множество добрых комментариев.-0-
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