Алла Пугачева сделала модное селфи с красными губами уточкой

Алла Пугачева. Фото из архива
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примадонна в последнее время стала настоящей звездой Instagram. Она регулярно выкладывает свежие фото, которые постоянно обсуждают фолловеры.
Очередной снимок - стильное селфи с красными губами, которые Пугачева попыталась сложись уточкой. Поклонники разделились на два лагеря: первый - осыпал ее комплиментами по поводу шикарного внешнего вида, второй - не оценил ее эксперимент с внешностью.-0-
Алла Пугачева прячет лицо под черной вуалью - фанаты винят в этом неудачную пластику
Поклонники Пугачевой подозревают, что таким образом она хочет скрыть результат неудачного омоложения.