Алла Пугачева сделала модное селфи с красными губами уточкой

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примадонна в последнее время стала настоящей звездой Instagram. Она регулярно выкладывает свежие фото, которые постоянно обсуждают фолловеры.

Очередной снимок - стильное селфи с красными губами, которые Пугачева попыталась сложись уточкой. Поклонники разделились на два лагеря: первый - осыпал ее комплиментами по поводу шикарного внешнего вида, второй - не оценил ее эксперимент с внешностью.-0-