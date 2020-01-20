Алсу поздравляют с четвертой беременностью - виновато черное платье

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу в личном Instagram-аккаунте поделилась свежими фотографиями из салона красоты.

Она пришла к косметологу в черном платье, которое и вызвало споры в сети.

Алсу позирует, сидя на стуле. Поклонники рассмотрели на фото небольшой животик. Многие стали поздравлять певицу с беременностью. Но часть поклонников усомнилась в этом: возможно, это просто неудачный ракурс или свободный крой платья в районе живота.

Отметим, что у Алсу уже есть трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль.

Алсу находится под пристальным вниманием поклонников. Например, все были в восторге от ее нового имиджа.

Дочь Алсу очаровала соцсети фото с пухлыми щечками Она с юмором подписала снимок так: "Да, у меня всегда был хороший аппетит", намекая на пухлые щечки.