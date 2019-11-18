Алсу сменила имидж и шокировала поклонников

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Алсу решилась на кардинальные перемены и опубликовала в Instagram снимок своего нового образа.

Артистка обрезала длинные волосы и стала носить каре. После публикации в социальной сети она поинтересовалась мнением фанатов о ее новом образе.

Мнения подписчиков разделились. Кто-то отметил, что новая прическа очень идет Алсу, другие же посчитали, что из-за пластики и фотошопа в знаменитости не осталось прежней красоты.

Впрочем, пост менее чем за сутки собрал более 50 тысяч лайков и сотни различных комментариев. -0-