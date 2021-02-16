Американец нашел дома советскую пепси-колу и попробовал ее (Фото)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился пост, который буквально взволновал многих юзеров сети.

Молодой человек из США проводил осмотр дома своего отца и сделал очень интересную находку. Американцу в руки попала одна из первых бутылок пепси-колы, которая была разлита в СССР.

Напиток простоял закрытым с 1980-х годов, а на бутылке сохранилась оригинальная этикетка, где даже есть цена - 31 копейка.

Фото Reddit

Парень решил рискнуть и попробовать на вкус необычную находку. Он выпил пепси-колу сорокалетней выдержки и отметил, что на вкус она больше напоминает сталь или плутоний. После о последствиях дал знать желудок, которому напиток явно не понравился. "Ожидаю Карибский кризис", написал автор поста. -0-