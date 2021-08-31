Американец съел 120 наггетсов за рекордные девять минут - это его вторая попытка! (Видео)

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США Мэтт Стоуни решил проверить себя и побить собственный рекорд почти десятилетней давности. Кадрами он поделился на YouTube.

Уже несколько лет американец занимается профессиональным поглощением еды, а своими достижениями делится в сети. Он легко справляется с горой самой разнообразной еды, но одно достижение для него оставалось недосягаемым. В 2012 году парень съел 120 наггетсов за 14 с половиной минут, а после так и не смог улучшить результат.

Недавно он собрался с мыслями и закупился закусками. Блогер поставил перед собой соусы, воду, колу - и приступил к трапезе. Он смог съесть 120 наггетсов за рекордные девять минут и 22 секунды, хоть это и было не так просто. Впрочем, миллионы просмотров под роликами говорят о том, что пользователи с интересом наблюдают за рекордом. -0-