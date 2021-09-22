Американец во время грозы случайно получил привет от Тора (Видео)

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На город Хьюстон в США обрушился ливень и мощная гроза. Многих это могло испугать, но только не героя видео, которое опубликовали на YouTube.

Мужчина решил повеселиться и, на всякий случай, узнать о существовании богов. Американец вышел на улицу, взял рог с выгравированными на нем символами и случайно вызвал бога грома Тора. Точнее, получил от него своеобразный привет, ведь как только американец подул в инструмент - через секунду в нескольких десятках метров от него раздался мощный удар молнии.

Этот момент впечатлил сеть и от души повеселил героев видео. Позже в подписи мужчина пояснил, что все было снято на улице и при помощи природы. Кроме этого, они не использовалось никаких специальных эффектов или зеленый экран. -0-