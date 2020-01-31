Американка дважды выиграла миллионный джекпот

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница американского города Дарем второй раз выиграла миллионный джекпот в лотерее, пишет информационный портал UPI.

Свой первый выигрышный билет жительница штата Северная Каролина купила с в августе 2018 года и сорвала джекпот - $4 млн.

В начале 2020 года американка решила опять попытать удачу и купила билет мгновенной лотереи за 30 долларов. Теперь счастливица выиграла $1 млн долларов. На какие цели миллионерша планирует потратить выигрыш, она не уточнила.-0-