Американка начала делать своему парню забавные прически и стала звездой соцсетей

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка-парикмахер из США со своим молодым парнем решили самоизолироваться дома, но через несколько дней ей стало скучно.

Парикмахерша Хейди Ли Олей закрыла свой салон красоты, однако нашла способ как не терять навык и практиковаться на карантине. В этом ей помогла длинная шевелюра программиста Джеффа Кларка, который, по совместительству, ее парень.

Американка стала делать мужчине забавные прически, а после делиться результатом в Instagram. Несколько первых снимков впечатлили пользователей сети, где Джефф позирует с прической Джорджа Вашингтона, и они попросили девушку не прекращать эксперименты.

Хейди выполнила их просьбу, и позже в соцсети появились новые работы парикмахера. В этот раз она сделала мужчине прическу принцессы Леи из "Звездных войн", также показала милую завивку с фиолетовыми цветами.

Девушка призналась, что хочет "стать лучом света в тяжелое для ее индустрии время".-0-