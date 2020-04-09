Анастасия Шубская на последних неделях беременности впечатлила подписчиков своим платьем

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена хоккеиста Александа Овечкина Анастасия Шубская впечатлила социальную сеть, разместив в Instagram-сториз снимок.

Девушка решила сделать селфи на последних неделях беременности. Для этого фото она выбрала черное платье, которое подчеркивает фигуру. Интересно, что пока Анастасия сама не рассказала о беременности, никто из фолловеров этого даже не подозревал.

Фото из Instagram

Сегодня девушка находится на последних неделях беременности, а семья вовсю готовится к пополнению. Для звездной пары это будет второй ребенок.-0-