Анджелину Джоли эвакуировали со съемок Marvel из-за бомбы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Анджелина Джоли была вынуждена покинуть съемочную площадку фильма "Вечные" из-за обнаруженной бомбы, пишет Daily Mail .

Съемочный процесс грядущего фильма Marvel проходит на Канарских островах, где в годы Второй мировой войны располагалась американская военная база. Во время работы над фильмом кто-то сделал ужасную находку: предположительно, неразорвавшийся снаряд, который пролежал здесь десятки лет.

Звезд мировой величины, в том числе Анджелину Джоли, срочно эвакуировали с площадки, а на место прибыли саперы. Все закончилось благополучно.

К слову, Анджелина Джоли исполнит в новом фильме от Marvel "Вечные" роль суперженщины по имени Тена. Это первая в карьере звезды Голливуда супергеройская картина. На большие экраны фильм выйдет в 2020 году. -0-