Анфиса Чехова опубликовала архивный снимок, но разницу очень трудно найти

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Анфиса Чехова разместила в Instagram кадр из своей юности.

Звезда пояснила, что ее подруга детства нашла фотографию Анфисы, сделанную в 1994 года. На ней 42-летней знаменитости шестнадцать лет. Впрочем, не сам кадр восхитил поклонников.

Подписчики отметили, что Анфиса Чехова практически не изменилась за это время. Пользователи Instagram подчеркнули, что тогда у девушки взгляд был серьезнее, а также на фото выделяются грустные глаза. Теперь же, по мнению подписчиков, Анфиса Чехова стала только мудрее, красивее и ярче. За несколько дней пост в социальной сети собрал сотни восторженных отзывов. -0-