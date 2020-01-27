Анфиса Чехова подумывает о кардинальной смене имиджа

Анфиса Чехова. Фото из Instagram
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram новый снимок и просит совета у подписчиков.
Анфиса Чехова подписала пост: "Может снова челку отрезать?" Звезда подумывает о кардинальной смене имиджа и спрашивает фолловеров, стоит ли ей избавляться от челки.
Подписчики знаменитости тут же отреагировали на запись и в комментариях разгорелся нешуточный спор. Кто-то считает, что телеведущей не стоит идти на такую смену имиджа и оставить челку, другие уверены, что новый стиль пойдет Анфисе Чеховой.
Мнение разделились, а кто-то и вовсе посоветовал знаменитости подстричься наголо. За несколько часов пост собрал сотни комментариев и тысячи лайков. -0-