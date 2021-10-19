Анфиса Чехова удивила Instagram своей талией на новом фото

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова разместила в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.

Звезда проводит время на отдыхе, откуда не стесняется делиться самыми жаркими кадрами, однако недавний пост Анфисы Чеховой очаровал сеть особенно. Знаменитость примерила легкое белое платье и шляпу, а затем положила руки на талию, что удивило многих. Точнее, юзеры оказались в восторге от того, насколько стройной стала фигура телезвезды.

Разумеется, люди не смогли пройти мимо нового поста Анфисы Чеховой и завалили знаменитость массой восторженных комментариев. -0-