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Калейдоскоп
19 июня 2021, 10:05

Ани Лорак в ярком купальнике поразила Instagram своей соблазнительной фигурой

Ани Лорак. Фото из Instagram
Ани Лорак. Фото из Instagram

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак недавно опубликовала в Instagram снимок с пляжа и заставила сердца фолловеров биться чаще.

Артистка выбралась на отдых, а для этого выбрала необычный наряд. Ани Лорак примерила яркое бикини с разной цветовой гаммой, однако больше всего внимание юзеров привлекла фигура звезды. Певица буквально поразила Instagram своей стройной и соблазнительной талией.

Разумеется, привлекательный кадр не остался без внимания фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение в массе восторженных комментариев. За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-

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