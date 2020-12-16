Ани Лорак заворожила Instagram своими ресницами (Фото)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый пост, который буквально гипнотизирует пользователей.

Артистка сделала селфи в халате во время подготовки к выступлению. Ани Лорак еще не успела примерить свой сценический наряд, но уже сделала макияж. Именно длинные ресницы и утонченные губы заворожили пользователей сети.

Люди в комментариях к посту отметили красоту певицы и ее пронзительный взгляд. Неудивительно, что фотография Ани Лорак менее чем за сутки собрала сотни тысяч лайков и множество восхищенных отзывов. -0-