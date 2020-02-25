Аниматор показала, насколько большие астероиды существуют в Солнечной системе - видео

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космос огромен и человеку бывает сложно представить, насколько большие объекты в нем могут находиться.
В повседневной суете житель Земли порой забывает, насколько он мал и поэтому 3D-аниматор Альваро Грасия Монтойя решила наглядно показать размеры астероидов в одном ролике.
Девушка взяла информацию о самых крупных известных "камнях" в Солнечной системе и сравнила их с человеком, городом Нью-Йорком и Землей.
Видео потрясает воображение. Самый большой из астероидов достигает в размерах более 525 километров. Сразу сложно представить такие масштабы, но видео MetaBallStudio все изменит. В комментариях люди задаются вопросом, что если один такой "камень" уничтожил динозавров, то что будет, если самый крупный упадет на планету прямо сейчас.-0-