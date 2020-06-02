Анна Хилькевич забавно станцевала руками в машине - это видео посмотрели более 2 млн раз

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич поделилась в личном Instagram забавным видео - она танцует руками, когда едет за рулем. Его тайно снял супруг.

Сама Анна призналась, что у нее в арсенале есть еще много эпатажных танцев. Фолловеры написали большое количество комментариев по поводу того,что они восхищаются артистичностью Хилькевич. Еще всем понравился ее позитив. Фанаты попросили размещать побольше подобных видео потому, что они здорово поднимают настроение.-0-