Анна Семенович попалась на очень небрежном фотошопе - Instagram негодует

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Анна Семенович давно прославилась своими пышными формами, но после самоизоляции они стали еще больше.

Певица пытается на фото в Instagram это скрыть с помощью фотошопа, но выходит не очень гладко. Звезду ловили на ретушировании своих фотографий уже не один раз, но последний из снимков превзошел все остальные. На новом кадре, где Анна Семенович запечатлена в черной блузке и белой юбке, видно настолько небрежный фотошоп, что перила лестницы, где и разместилась певица, буквально прогнулись.

Разумеется, это разочаровало поклонников Анны Семенович, а многие пользователи Instagram негодуют. Фолловеры не одобрили такие фокусы, что и стало причиной того, что запись собрала так мало лайков. -0-