Анжелика Варум показала свадебные фотографии с Леонидом Агутиным

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото из Instagram-аккаунта

23 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пара Анжелики Варум и Леонида Агутина в июле отметит 20-летний юбилей совместной жизни. Архивными фотографиями певица поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Брак артистов считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В 1999 году у них родилась дочь Елизавета, а в 2000 году пара решила узаконить свои отношения. Свадебная церемония состоялась в Венеции.

Спустя 20 лет Анжелика Варум и Леонид Агутин решили вновь отправиться в город на воде, чтобы отметить юбилей совместной жизни.

Фото из Instagram-аккаунта

Пользователи Instagram направили в адрес пары множество поздравлений. Фолловеры артистки отметили, что союз Варум и Агутина может стать для многих примером для подражания. -0-