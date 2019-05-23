Анжелика Варум показала свадебные фотографии с Леонидом Агутиным

23 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пара Анжелики Варум и Леонида Агутина в июле отметит 20-летний юбилей совместной жизни. Архивными фотографиями певица поделилась в личном Instagram-аккаунте.
Брак артистов считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В 1999 году у них родилась дочь Елизавета, а в 2000 году пара решила узаконить свои отношения. Свадебная церемония состоялась в Венеции.
Спустя 20 лет Анжелика Варум и Леонид Агутин решили вновь отправиться в город на воде, чтобы отметить юбилей совместной жизни.
Пользователи Instagram направили в адрес пары множество поздравлений. Фолловеры артистки отметили, что союз Варум и Агутина может стать для многих примером для подражания. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.316 BYN
|2.314 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0757 BYN
|2.074 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2234 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN