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Муж Леры Кудрявцевой впервые показал девятимесячную дочь

Калейдоскоп 22.05.2019 | 14:24
Лера Кудрявцева. Фото из Instagram-аккаунта
Лера Кудрявцева. Фото из Instagram-аккаунта

22 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Супруг популярной телеведущей Леры Кудрявцевой поделился в Instagram-аккаунте первым фото своей дочери.

Девочка путешествует вместе с родителями по США. Пополнение в семье телеведущей произошло в августе 2018 года. Малышку назвали Маша.

На личной странице Instagram мужа Леры Кудрявцевой хоккеиста Игоря Макарова появилось фото, как дочь сидит на полу яхты в милом платье и бусах. Это первый снимок, где можно рассмотреть лицо ребенка.

Фото из Instagram-аккаунта
Фото из Instagram-аккаунта

Накануне Лера Кудрявцева активно отметила свой 48-й день рождения. Она покаталась на гидроцикле вместе с друзьями и провела этот день со своей семьей на яхте в солнечном штате Флорида. -0-

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дети, знаменитость, США, фотография
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