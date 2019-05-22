Муж Леры Кудрявцевой впервые показал девятимесячную дочь

22 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Супруг популярной телеведущей Леры Кудрявцевой поделился в Instagram-аккаунте первым фото своей дочери.
Девочка путешествует вместе с родителями по США. Пополнение в семье телеведущей произошло в августе 2018 года. Малышку назвали Маша.
На личной странице Instagram мужа Леры Кудрявцевой хоккеиста Игоря Макарова появилось фото, как дочь сидит на полу яхты в милом платье и бусах. Это первый снимок, где можно рассмотреть лицо ребенка.
Накануне Лера Кудрявцева активно отметила свой 48-й день рождения. Она покаталась на гидроцикле вместе с друзьями и провела этот день со своей семьей на яхте в солнечном штате Флорида. -0-
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