Муж Леры Кудрявцевой впервые показал девятимесячную дочь

22 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Супруг популярной телеведущей Леры Кудрявцевой поделился в Instagram-аккаунте первым фото своей дочери.

Девочка путешествует вместе с родителями по США. Пополнение в семье телеведущей произошло в августе 2018 года. Малышку назвали Маша.

На личной странице Instagram мужа Леры Кудрявцевой хоккеиста Игоря Макарова появилось фото, как дочь сидит на полу яхты в милом платье и бусах. Это первый снимок, где можно рассмотреть лицо ребенка.

Фото из Instagram-аккаунта

Накануне Лера Кудрявцева активно отметила свой 48-й день рождения. Она покаталась на гидроцикле вместе с друзьями и провела этот день со своей семьей на яхте в солнечном штате Флорида. -0-