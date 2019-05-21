Пользователи Instagram в восторге от внучки Михаила Боярского

21 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Внучка Михаила Боярского Катерина поделилась в Instagram-аккаунте фотографией со своим знаменитым дедушкой.
Старшая дочь сына Боярского Катерина не так популярна в интернете, как ее тетя Елизавета Боярская, однако пользователи Instagram не перестают восхищаться внешностью девушки.
Недавно она поделилась совместным снимком со своим знаменитым дедушкой. Пост собрал множество восторженных комментариев.
Фолловеры были восхищены шармом и обаянием внучки Михаила Боярского.
Отметим, что у артиста двое детей и четверо внуков.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.314 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0819 BYN
|2.075 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2268 BYN
|3.211 BYN
|3.223 BYN