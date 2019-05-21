Пользователи Instagram в восторге от внучки Михаила Боярского

21 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Внучка Михаила Боярского Катерина поделилась в Instagram-аккаунте фотографией со своим знаменитым дедушкой.

Старшая дочь сына Боярского Катерина не так популярна в интернете, как ее тетя Елизавета Боярская, однако пользователи Instagram не перестают восхищаться внешностью девушки.

Недавно она поделилась совместным снимком со своим знаменитым дедушкой. Пост собрал множество восторженных комментариев.

Михаил Боярский и Катерина Боярская. Фото из Instagram-аккаунта

Фолловеры были восхищены шармом и обаянием внучки Михаила Боярского.

Отметим, что у артиста двое детей и четверо внуков.-0-