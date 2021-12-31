Археологи нашли в Турции наградной знак возрастом почти 2000 лет

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецкой провинции Адыяман археологи нашли бронзовый наградной знак. О находке сообщает "МИР24".

Военная грамота принадлежала солдату по имени Кальцилий Антик, который прослужил в армии 20 лет. Солдат получил право на брак и римское гражданство. Награду обнаружили в античном городе Перре.

Специалисты установили, что нагрудная пластина была вручена в 123 году нашей эры. В то время правил римский император Адриан.

По словам археологов, всего удалось обнаружить порядка 800 таких военных документов. Более 650 нагрудных знаков изучены. Всего в свое время было изготовлено 100 тысяч подобных наград, которые потом были переплавлены.-0-