Археологи раскопали окаменелости черепахи размером с автомобиль

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи раскопали закостеневшие останки огромных черепах, живших в Южной Америке, предположительно, 13 млн лет назад, сообщает ВВС.

Окаменелости впечатляющих по размеру черепах - Stupendemys geographicus - были найдены в пустыне Татакоа в Колумбии и регионе Урумако в Венесуэле.

Впервые останки Stupendemys были обнаружены в 1970-х годах, но тогда у исследователей осталось много вопросов о четырехметровом пресмыкающемся, обитавшем в водно-болотных угодьях северной части Южной Америки.

Последние находки позволили ученым утверждать, что у самцов Stupendemys geographicus были рога, располагавшиеся впереди по обеим сторонам панциря. Эти рога, вероятно, использовались как копья для борьбы с соперниками.

Исследователи обнаружили также панцирь длиной 3 м и кость нижней челюсти, по которой можно узнать о рационе животного. Ученые считают, что гигантская черепаха обитала на дне рек и озер и питалась мелкими животными, рыбой, водорослями, различными растениями. А огромный размер служил ей хорошей защитой от других крупных хищников. В одной из окаменелостей Stupendemys был найден зуб крокодила.-0-