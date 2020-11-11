Археологи в Австрии нашли самых древних близнецов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи в Австрии нашли останки двух близнецов, возраст которых составляет около 30 тысяч лет. Об этом сообщает журнал Nature.

Кости двух младенцев обнаружили в ходе раскопок в одной из областей Австрии. Эксперты проанализировали останки и выяснили, что оба тела - близнецы в возрасте от шести до четырнадцати недель. Оказалось, что мальчики имели общий геном, а захоронение было сделано около 30 тысяч лет назад.

Дети скончались в раннем возрасте и были захоронены родителями по всем обрядам древних людей, которые жили на этой территории три десятка тысяч лет назад. Близнецов обернули в красную охру, а их головы были обращены на восток. Кроме того, вокруг таза младшего ребенка были обернуты бусы из слоновой кости, а тело второго малыша было украшено ожерельем из моллюсков.

Археологи продолжают исследовать находку, однако уже достоверно известно, что захоронение двух детей можно считать самым древним доказательством существования близнецов. -0-