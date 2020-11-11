Археологи в Австрии нашли самых древних близнецов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:56 27 человек стали жертвами стихийных бедствий в Мексике В мире
00:39 В Париже пройдет форум мира В мире
00:19 Более 427 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки В мире
10.11.20
10.11.20 23:45 Цена нефти марки Brent растет на 2,5% В мире
10.11.20 23:15 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Линце Спорт
10.11.20 23:11 Вместо ЧМ по спортивной борьбе в Белграде пройдет индивидуальный Кубок мира-2020 Спорт
10.11.20 22:52 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10.11.20 22:22 На МКАД грузовой автомобиль совершил столкновение с тремя легковушками Происшествия
10.11.20 22:09 В Великобритании более 530 человек умерли за сутки из-за коронавируса В мире
10.11.20 22:03 Василевский и Эрлих не вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Софии Спорт
10.11.20 22:02 Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег Общество
10.11.20 21:46 Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму Общество
10.11.20 21:37 Республиканский конкурс студенческих семей пройдет в Могилеве Регионы
10.11.20 21:36 Масочный режим ввели в трех районах Могилевской области Регионы
10.11.20 21:26 Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10.11.20 21:01 На участке МКАД затруднено движение Регионы
10.11.20 20:56 Будущие абитуриенты на один день смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС Общество
10.11.20 20:29 Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС В мире
10.11.20 20:23 Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт - Барауля Спорт
10.11.20 20:17 Международный конкурс "Экоидеи в жизнь" стартует в БГУ Общество
10.11.20 19:22 В работе Instagram произошел сбой Технологии
10.11.20 19:18 В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 Общество
10.11.20 19:10 Совет внутренней безопасности для противодействия терроризму могут создать в ЕС В мире
10.11.20 19:06 Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19 Общество
10.11.20 18:56 Собственные герб и флаг появились у Гродненского района Президент
10.11.20 18:48 Восстановление туротрасли после пандемии обсудили на Совете по туризму государств СНГ Общество
10.11.20 18:34 Некоторые услуги через веб-портал ЕГР временно недоступны Общество
10.11.20 18:33 Двое военных погибли при взрыве бомбы в Сомали В мире
10.11.20 18:20 БЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов Общество
10.11.20 18:11 Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государство Президент
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
11 ноября 2020, 01:15

Археологи в Австрии нашли самых древних близнецов

Фото Yandex
Фото Yandex

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи в Австрии нашли останки двух близнецов, возраст которых составляет около 30 тысяч лет. Об этом сообщает журнал Nature.

Кости двух младенцев обнаружили в ходе раскопок в одной из областей Австрии. Эксперты проанализировали останки и выяснили, что оба тела - близнецы в возрасте от шести до четырнадцати недель. Оказалось, что мальчики имели общий геном, а захоронение было сделано около 30 тысяч лет назад.

Дети скончались в раннем возрасте и были захоронены родителями по всем обрядам древних людей, которые жили на этой территории три десятка тысяч лет назад. Близнецов обернули в красную охру, а их головы были обращены на восток. Кроме того, вокруг таза младшего ребенка были обернуты бусы из слоновой кости, а тело второго малыша было украшено ожерельем из моллюсков.

Археологи продолжают исследовать находку, однако уже достоверно известно, что захоронение двух детей можно считать самым древним доказательством существования близнецов. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Австрия археология история открытие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Дэвид и Виктория Бэкхем. Фото из Instagram Жена Бэкхема подняла его на смех после фото в странных сапогах
Ани Лорак. Фото из архива Ани Лорак поделилась с фанатами сокровенным танцем
Рита Ора. Фото Hypebae Прозрачный наряд певицы на премии MTV привлек внимание соцсетей
Фото 1zoom Собака из пистолета прострелила ногу своему хозяину в США
Лариса Долина. Фото из архива Лариса Долина показала удивительное фото - она помолодела лет на 30
Фото из архива Британский словарь Collins выбрал главное слово 2020 года
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государство
Головченко: зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, в здравоохранении - на 22%
Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19
Рекламная игра "Заработай на заначке!": победителей все больше
Топ-новости
Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики
Лукашенко гарантирует профсоюзам поддержку власти на всех уровнях
Собственные герб и флаг появились у Гродненского района
О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность - Рыженков
Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег
БЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов
В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго
Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму
РЕПОРТАЖ: Усадьбы Рейтанов и Бохвицей - туристическая изюминка Ляховичского района
Ваша квартира с видом на парк! В комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов
Головченко: Беларусь готова поделиться в ШОС опытом борьбы с COVID-19
Отделения "Белпочты" временно не принимают платежи
Надо вместе защитить и отстоять достижения страны - Орда
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.