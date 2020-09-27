Армию из 10 тысяч уток выпустили в поле для борьбы с вредителями - видео

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермеры из Таиланда устали от вредителей, которые уничтожают их посевы на рисовых полях, поэтому принялись искать решение.

В частности, сельхозугодия страдают от улиток, которые любят полакомиться листьями. После долгих раздумий фермеры нашли выход и решили выпустить на поле огромную армию из десяти тысяч уток.

К удивлению многих, но это сработало. Разумеется, такое радикальное решение не оставили без внимания и записали все происходящее с воздуха. Кадры впечатляют, о чем и рассказали пользователи сети. -0-