Арнольд Шварценеггер выдал дочь замуж

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшая дочь популярного американского актера Арнольда Шварценеггера вышла замуж. Об этом Кэтрин рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Избранником дочери актера и бывшего губернатора Калифорнии стал актер Крис Прэтт, известный по роли в фантастическом блокбастере от Marvel "Стражи Галактики".

Церемония прошла на частном ранчо в Калифорнии 8 июня. На празднике присутствовали множество гостей, в том числе знаменитый папа и мама невесты Мария Шрайвер.

39-летний Крис Прэтт развелся со своей первой женой в августе 2017 года. От этого брака у актера есть шестилетний сын Джек. Спустя пару месяцев после расставания, мама девушки Мария Шрайвер познакомила пару. Для дочери Арнольда Шварценеггера это первый брак. Фанаты пожелали новоиспеченной семье счастья и долгой семейной жизни. -0-

Фото из Instagram