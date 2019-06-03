Дженнифер Лоуренс выходит замуж

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Дженнифер Лоуренс собралась под венец. Снимком в свадебном платье поделились в Instagram стилисты звезды.
Ответственные за внешний вид актрисы Джилл Линкольн и Джордан Джонсон написали, что совсем скоро популярная актриса станет "миссис".
Ее избранником стал куратор арт-галереи Кук Мэруни. Стилисты подписали фото Дженнифер Лоуренс: "А вот и она! Мы очень взволнованы и счастливы за Дженнифер Лоуренс, ведь она скоро станет "миссис".
Пока неизвестно, когда состоится церемония бракосочетания, однако пользователи Instagram активно поздравляют пару и желают им семейного счастья. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.344 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.099 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.207 BYN
|3.21 BYN